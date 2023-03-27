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موسكو: أكدت روسيا الإثنين أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروس، رغم الانتقادات الغربية الشديدة التي أثارتها.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافة "بالطبع، إن ردود فعل كهذه لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا"، بعدما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين السبت أن التحضيرات ستبدأ اعتبارا من الشهر المقبل لنشر هذه الأسلحة في الدولة المجاورة الحليفة.