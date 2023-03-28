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موسكو: ستنشر بيلاروسيا أسلحة نووية "تكتيكية" روسية على أراضيها ردا على "الضغوط" الغربية "غير المسبوقة" على ما أكدت وزارة الخارجية في بيان.

وأوضحت الوزارة أن بيلاروسيا "مضطرة إلى اتخاذ إجراءات رد" مشددة في الوقت ذاته على أن مينسك لن تتحكم بهذه الأسلحة وأن نشرها "لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المادة الأولى والثانية من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".