إيلاف من نواكشوط:وقعت موريتانيا، الاثنين،اتفاقية مع شركات أجنبية لاستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي في حقلين تقدر طاقتهما الإجمالية ب 2.2 تريليون قدم مكعب بمبلغ يفوق مليار دولار، وذلك وفق وزارة البترول والطاقة والمعادن. وأكد المصدر في بيان،أنه تم توقيع هذه الاتفاقية مع تجمع شركات (كوغاز) و (طاقة عربية)، لاستغلال احتياطات الغاز في حقلي "باندا" و"تفت"، في الحوض الساحلي، كما أن مبلغ الاتفاقية يغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز. وأبرزت الوزارة أن تطوير هذين الحقلين سيسمح بتسريع وتيرة الإنجاز في استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في البلاد في أفق 2030 ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء الهادفة إلى إمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.

ونقل المصدر عن وزير البترول الموريتاني، الناني ولد اشروقة، توضيحه أن هذه الاتفاقية تدخل في إطار الجهود الرامية إلى تثمين مصادر البلاد من الغاز. وأضاف المصدر أن المسؤول أكد أيضا أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم اكتشاف حقل "باندا" للغاز عام 2003 ، ويحتوي على احتياطيات غاز تقدر بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب.

