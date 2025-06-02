يُصيب الصداع النصفي أكثر من 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة. ويُمكن لذلك أن يُغير مستقبلهم، ويُنهي مسيرتهم المهنية، ويُضيق عليهم عالمهم. لذا، عندما يظهر حل يُزعم أنه يُمكنه "الشفاء"، أو على الأقل الوقاية من الصداع النصفي، فسيُجربه الناس.

وعلى الرغم من وجود علاجات طبية، إلا أنه لا يوجد علاج شافٍ وكافٍ للصداع النصفي. يُمكن أن تكون الأدوية الموصوفة فعالة للغاية، لكنها لا تُجدي نفعاً دائماً. وبالنسبة للكثيرين، لا يوجد حل بسيط.

وقد يكتشف البعض طرقهم الخاصة للتعامل مع الألم المُنهك مثل: تسليط مجفف الشعر على جانب الوجه، أو الجلوس في حمام ساخن مع وضع كيس ثلج على مكان الألم وشرب عصير.

ولكن مؤخراً، انتشر حل جديد فجأة وعلى نطاق واسع- وجبة "ماك مايغرين ميل" مع مشروب كولا كامل الدسم مع حصة من البطاطس المقلية المملحة يُجدي نفعاً لمئات الأشخاص الذين يُشيدون بفوائده على تيك توك.

وإذا كان هناك أي دليل علمي وراء هذه الحيل، فما تأثيرها على الجسم؟

نيك كوك، من أوكسفوردشاير، يحمل معه "محفظة مليئة بالأدوية" تحسباً لنوبة صداع نصفي. يقول إنه "سيجرب أي شيء" لتخفيف الألم.

ويضيف "عندما تتعايش مع هذه الحالة، وتعمل خمسة أيام في الأسبوع وتحتاج إلى الاستمرار، ستجرب أي شيء".

وفي أسوأ حالاته، قد يشعر نيك بالألم حول محجر عينه كما لو أن مقلة عينه تُسحق. يقول إن الكافيين والسكر الموجودين في الكولا هما ما يُساعدانه.

ويضيف "أحياناً إذا تمكنت من اكتشاف الأمر مبكراً، فقد يُجدي العلاج نفعاً أحياناً، عندما تُصبح رؤيتي ضبابية وأشعر باقتراب نوبة".

و يُؤكد نيك أن شرب الكولا لا يُغني عن أقراص أميتريبتيلين- مسكنات الألم اليومية التي يتناولها للوقاية من الصداع النصفي- ولكنه يُساعده أحياناً على "البقاء حتى نهاية اليوم دون ألم".

أما بالنسبة لكايلي ويبستر، البالغة من العمر 27 عاماً والتي عانت من الصداع النصفي المزمن طوال حياتها، فإن الملح الموجود على رقائق البطاطس قد يُبطئ نوبة الصداع النصفي.

تقول بحذر "قد يُساعد، لكنه بالتأكيد ليس علاجاً".

وتضيف "الصداع النصفي حالة عصبية معقدة، ولا يُمكن علاجه بقليل من الكافيين والملح والسكر في وجبة سريعة".

وقد جرّبت كايلي مزيجاً من الأدوية المختلفة، ووضع قدميها في ماء ساخن، ووضع قطعة قماش على مؤخرة رأسها، والوخز بالإبر، والحجامة، لكن لم يُؤدِّ ذلك إلى أي نتائج تُذكر.

ومن العلاجات القليلة التي خففت من ألمها البوتوكس الطبي، حيث حُقِنَت عشرات الحقن في رأسها ووجهها ورقبتها. ولا يزال من غير الواضح كيف يعمل البوتوكس لعلاج الصداع النصفي، ولكن يُعتقد أنه يمنع إشارات الألم القوية المُنطلقة من الأعصاب.

الصداع النصفي- الذي قد يستمر لأيام- يختلف تماماً عن الصداع، الذي عادةً ما يكون قصير الأمد، ويُمكن علاجه بسهولة أكبر باستخدام مسكنات الألم مثل الباراسيتامول. ويُمكن أن يُسبب الصداع النصفي ألماً في الرأس والرقبة، وخدراً، وتشوشاً في الرؤية، وقد يُؤثر حتى على الكلام و الحركة.

وتُظهر جماجم يعود تاريخها إلى 3000 قبل الميلاد أن المصريين القدماء عانوا من الصداع النصفي، ولكن على الرغم من هذا التاريخ الطويل، لا يزال السبب الدقيق له مجهولاً.

ويُعتقد أن مستقبلات الألم في الأوعية الدموية والأنسجة العصبية المحيطة بالدماغ تُرسل إشارات خاطئة تُشير إلى وجود خلل. لكننا لا نعرف لماذا يُعاني بعض الأشخاص من حساسية مفرطة في الجهاز العصبي، ولماذا يتفاعل مع بعض الأشياء دون غيرها.

يقول الخبراء إنه لا توجد أبحاث كافية حول سبب إصابة بعض الأشخاص فقط- حوالي واحد من كل سبعة - بالصداع النصفي، أو ما الذي يُمكن أن يُساعد بالفعل في الإصابة به.

تقول الدكتورة كاي كينيس، عضو مجلس أمناء مؤسسة الصداع النصفي وطبيبة عامة مُتخصصة في الصداع النصفي، إنه على الرغم من وجود عناصر في وجبة "ماك مايغرين" يُمكن أن تُساعد في الوقاية من النوبة، إلا أن هذه العناصر ليست متواجدة بشكل رئيسي في "ماكدونالدز".

وتضيف "يمكن أن يعمل الكافيين الموجود في الكولا كمُعطّل للأعصاب، فهو مادة تؤثر على نشاط الأعصاب. وتقول الدكتورة كينيس: "بالنسبة للبعض، يكون هذا الاضطراب إيجابياً".

وتوضح كاي "هناك بعض مسكنات الألم التي يتناولها الناس لعلاج الصداع النصفي والتي تحتوي على الكافيين- وبعضها يستجيب جيداً لذلك - لكننا لا نعرف السبب تماماً".

Getty Images قد تُساعد المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين في إدارة الصداع النصفي لدى بعض الأشخاص، ولكن قد يكون الكافيين أيضاً مُحفزاً لهذا الصداع، وفق الدكتورة كاي كينيس، عضو مجلس أمناء مؤسسة الصداع النصفي وطبيبة عامة مُتخصصة في الصداع النصفي.

لكنها تحذر من استخدام المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين، مثل الكولا، كوسيلة لإدارة الصداع النصفي بانتظام.

وتقول الدكتورة كينيس "قد يكون الإفراط في تناول الكافيين محفزاً أيضاً- وقد ينتهي بك الأمر في وضع أسوأ على المدى الطويل".

وتوضح أن المكونات الأخرى في الوجبات السريعة، مثل الملح الموجود على رقائق البطاطس، يمكن أن تؤثر على نشاط الأعصاب، لكنها تضيف أن آثار الصوديوم على الصداع النصفي لم تُختبر بعد.

كما تحذر من أن الوجبات السريعة غالباً ما تكون مُعالجة بشكل مفرط ولا تُناسب نظاماً غذائياً صحياً، بل قد تحتوي أيضاً على مستويات عالية من التيرامين، وهو مركب طبيعي شائع في العديد من الأطعمة، والذي قد يُسبب في الواقع صداعاً نصفياً شديداً.

أما بالنسبة لإيلويز أندروود، فلا تُجدي أيٌّ من الحلول السريعة على وسائل التواصل الاجتماعي نفعاً.

إذ تبحث إيلويز، المصابة بالصداع النصفي المزمن، عن "مزيج سحري" منذ سبع سنوات- فقد رأت الناس يوصون بوضع القدمين في ماء ساخن (لا ينصح به الخبراء لأنه قد يكون خطيراً)، أو شرب القهوة الساخنة ( لا ينصح بها أيضاً إذ قد يكون الكافيين مُحفِّزاً)، أو أجهزة اهتزازية مُختلفة لم تُؤدِّ إلى أي نتائج تُذكر.

وتوضح إيلويز "هناك العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت التي تستغل اليأس الذي نشعر به جميعاً".

وقد تركت إيلويز العديد من الوظائف- غالباً بسبب الإضاءة والضوضاء في بيئة المكتب التي تُحفِّز الصداع النصفي. وتوقفت مؤخراً عن العمل كمصممة ديكور داخلي، وأطلقت الآن مشروعاً لضغط وتأطير زهور الزفاف من منزلها.

عادة ما ترتدي سماعات أذن دائرية لتقليل حدة الأصوات من حولها، وتُقيِّد حياتها الاجتماعية.

تقول إيلويز "يعتقد الناس أن الصداع النصفي مجرد صداع- وهذا مجرد أحد أعراضه". بالنسبة لي، الصداع النصفي تجربة جسدية شاملة".

وتضيف "لقد ضيّق الصداع النصفي عليّ حياتي تماماً".

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يقول البروفيسور بيتر غودسبي، طبيب أعصاب في منشأة الأبحاث السريرية التابعة للمعهد الوطني للأبحاث الصحية في جامعة كينغز كوليدج، إن الأبحاث بدأت تُحقق نتائج إيجابية بعد سنوات من نقص التمويل.

وتُظهر أحدث دراساته أن الأدوية المعروفة باسم "جيبانت" يمكنها حجب مجموعة من مستقبلات الألم الخارجية في الفترة التي تسبق نوبة الصداع النصفي، ما يُخفف الألم قبل أن يبدأ.

تقول إيلويز "أي علاج جديد هو بصيص أمل. صحيح أنهم يقولون إنه لا شيء يُجدي نفعاً مع جميع الناس، ولكن هناك علاج واحد يُجدي نفعاً مع شخص ما".

يوضح البروفيسور غودسبي أن تغيير نمط الحياة يُمكن أن يُحدث فرقاً أيضاً. زقد يكون الأمر مملاً، كما يقول، ولكن باختصار "انتبه لعقلك".

ويقول "أنت تريد أن تكون منتظماً، وتتجنب التقلبات. إذا شعرت بعلامات التحذير- التثاؤب، والنعاس، وتقلب المزاج، وزيادة التبول، وحتى الرغبة الشديدة في تناول الملح والسكر- فاستمع إلى جسدك. استمع لجسدك - لا تستمع لتيك توك، هذه نصيحتي".

نيك يفعل ذلك تماماً. قد يلجأ أحياناً إلى الكولا والبطاطس المقلية المملحة، لكنه عدّل حياته كلها ليتمكن من التعامل مع صداعه النصفي.

يقول "لا أشرب الكحول، أرتدي نظارات شمسية حتى لو كان الجو غائماً. وعندما نسافر أنا وصديقتي، نصف الأدوية التي نتناولها تكون لمساعدتنا في التعامل مع صداعنا النصفي".

وفي عطلة نهاية أسبوع عزوبية مؤخراً، لاحظ نيك الفرق بين حياته وحياة أصدقائه.

يقول نيك "لقد سهروا طوال الليل يشربون حتى الساعات الأولى من الصباح. أما أنا قد جئتُ ومعي وسادتي الخاصة، والتفاح، والموز، وحلوى ويتابيكس، وأي وجبات خفيفة أحتاجها، لأن الجوع قد يكون سبباً رئيسياً للصداع النصفي".

ويضيف "أخلد إلى السرير بحلول منتصف الليل- وأصدقائي يعرفون ذلك عني، وهذا أمر طبيعي، لأن هذه هي الطريقة التي يجب أن أعيش بها حياتي".