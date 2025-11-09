إيلاف من لندن: استقال تيم ديفي من منصبه كمدير عام لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، كما استقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC News)، ديبورا تورنيس، من منصبها.

يأتي هذا في الوقت الذي يُتوقع فيه أن تعتذر فيه الهيئة يوم الاثنين، عقب مخاوف بشأن حيادها، بما في ذلك كيفية تعديل خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حلقة من برنامج بانوراما.

تتعلق هذه المخاوف بدمج مقاطع من خطاب الرئيس الأميركي في 6 يناير 2021، ليبدو وكأنه أخبر أنصاره أنه سيذهب معهم إلى مبنى الكابيتول الأميركي "ليقاتلوا بشراسة" في الفيلم الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية؟"، الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) قبل أسبوع من الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

رسالة ديفي

أرسل السيد ديفي رسالة إلى الموظفين بعد ظهر يوم الأحد، قائلاً إن قرار الاستقالة كان "قراره الشخصي بالكامل". قال: "في هذه الأوقات التي تشهد استقطابًا متزايدًا، تتمتع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بقيمة فريدة، وتخاطب أفضل ما فينا. إنها تساهم في جعل المملكة المتحدة مكانًا مميزًا؛ فهي تتميز باللطف والتسامح والفضول إلى حد كبير.

وقال: "ومثل جميع المؤسسات العامة، فإن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) ليست مثالية، ويجب أن نكون دائمًا منفتحين وشفافين وخاضعين للمساءلة. ومع أن الجدل الدائر حول أخبار بي بي سي ليس السبب الوحيد، إلا أنه ساهم، ولأسباب مفهومة، في قراري".

وأضاف: "بشكل عام، تُقدم هيئة الإذاعة البريطانية أداءً جيدًا، ولكن حدثت بعض الأخطاء، وبصفتي المدير العام، عليّ أن أتحمل المسؤولية الكاملة."

وقال ديفي: "أخبرت السيدة تيرنيس الموظفين أن "الجدل الدائر" حول نسخة بانوراما "قد وصل إلى مرحلة يُلحق فيها الضرر بهيئة الإذاعة البريطانية - المؤسسة التي أحبها.

وتابع: "بصفتي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC News and Current Affairs)، فإن المسؤولية تقع عليّ - وقد اتخذت قرارًا بتقديم استقالتي إلى المدير العام الليلة الماضية".

وقال ديفي: "في الحياة العامة، يحتاج القادة إلى تحمل المسؤولية الكاملة، ولهذا السبب أستقيل. رغم وجود بعض الأخطاء، أود أن أوضح تمامًا أن الادعاءات الأخيرة بتحيز بي بي سي نيوز مؤسسيًا خاطئة.

رد فعل

وقال سمير شاه رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).عن ديفي: "كان تيم مديرًا عامًا متميزًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

لقد دفع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إلى الأمام بعزيمة وإصرار وبعد نظر.

لقد حظي بدعمي الكامل ودعم مجلس الإدارة طوال فترة توليه المنصب.

ومع ذلك، أتفهم الضغط المستمر عليه، على الصعيدين الشخصي والمهني، والذي دفعه إلى اتخاذ هذا القرار اليوم.

وشكر رئيس مجلس إدارة بي بي سي، سمير شاه، السيدة تيرنيس، وأشاد بها لإحداثها نقلة نوعية في إنتاج المؤسسة الإخباري.

وقال إنها "تصرفت بنزاهة في ظروف صعبة، وتركت إرثًا قويًا يُمكن البناء عليه لملايين الأشخاص حول العالم الذين يعتمدون على صوت بي بي سي نيوز ويثقون به يوميًا".

وأفادت صحيفة ديلي تلغراف يوم الثلاثاء أن مذكرة من مستشار خارجي سابق للجنة معايير التحرير في بي بي سي أثارت هذه القضية، بالإضافة إلى مخاوف أخرى بشأن الحياد، في الصيف.

يشار إلى أن السيد ديفي كان تولى المنصب عام 2020، خلفًا لتوني هول.

وخلال فترة إدارته للمؤسسة، تعامل مع عدد من الخلافات البارزة داخلها.

ومنها خلاف حول مشاركة مقدم برنامج "مباراة اليوم" السابق غاري لينيكر لآرائه السياسية، وإدانة المذيع الرئيسي هيو إدواردز بالتقاط صور غير لائقة للأطفال. وبثّ بي بي سي لأداء بوب فيلان المثير للجدل في مهرجان غلاستونبري.

السيد ديفي، الذي عمل في مجال التسويق والتمويل قبل انضمامه إلى فريق التسويق في بي بي سي عام ٢٠٠٥، كان يشغل منصب المدير العام بالإنابة من نوفمبر ٢٠١٢ إلى أبريل ٢٠١٣.

وقال إن رحيله لن يكون فوريًا، وإنه "يعمل على تحديد" التوقيتات لضمان "انتقال منظم" خلال الأشهر المقبلة.