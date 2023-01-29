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جمهورية الرعب والخوف، هو ما يمكن إطلاقه الآن من توصيف على إيران، في ظل حكم النظام الإيراني، الذي يحاول إسكات بل وإخراس معارضيه عبر سلسلة من الإعدامات التي قام بها في الآونة الأخيرة، رداً على الانتفاضة الشعبية في إيران على نظام ملالي نظام «الولي الفقيه». وكما قال مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جيمس جونز، «لا يمكن توقع غير القمع من النظام الإيراني، لذا يجب الحزم دولياً معه من أجل تحقيق أهداف وآمال الشعب الإيراني الموجودة».

انتفاضة شعبية عمَّت الأرض الإيرانية بشعارات مختلفة رفضاً لممارسات النظام الفظة.



في ظل استمرار النظام القمعي الإيراني، الذي يستخدم أقسى وأبشع وسائل القمع لإخماد الاحتجاجات، ظهرت أصوات وشخصيات كثيرة تحاول سرقة الانتفاضة الإيرانية، وتعرض نفسها وكأنها من يقود الانتفاضة، أو من يحركها، وهي جميعها في حقيقة الحال تدعي فضلاً وشرفاً لا تستحقه، لكونها لا علاقة لها بالشارع الإيراني سوى أنَّها تنسب نفسها له، وتعرض نفسها بديلاً للنظام الإيراني.

بدلاء النظام الافتراضيون بدأوا يتسابقون في الظهور كقائد لانتفاضة الشعب، ومنهم منظمات معروفة.



كما ظهر فجأة بدلاء للنظام الإيراني يطرحون أنفسهم مثل أنصار رضا بهلوي، الذين يزعمون أنفسهم «قائداً» افتراضياً لانتفاضة الشعب الإيراني، من بينهم نجل آخر ملوك إيران بهلوي محمد رضا بهلوي، الذي قال «إذا كان العاهل الإيراني المستقبلي سيشارك في شؤون البلاد، فيجب أن ينتخبه الشعب».



كثيرون هم الذين يحاولون سرقة انتفاضة الشعب الإيراني وينسبونها لأنفسهم، وهذا الفعل غير المدروس يضر بالانتفاضة الشعبية، كما أضرت بها سياسة الإعدامات وحبال المشانق التي أرعبت الكثيرين ممن خرجوا أو فكروا في الخروج عن عباءة النظام الإيراني.



المعارضة الإيرانية في المنفى تقدم نفسها بديلاً للنظام الإيراني، حيث أكد بيان مجلس المقاومة الإيرانية على هذا المطلب بالقول: «إن مجلس المقاومة الإيرانية هو الممثل الحقيقي للشعب الإيراني». لكن الشعب الإيراني هو المنتفض فلماذا يكون هناك من ينوب عنه؟



بغض النظر عن دور أي معارضة إيرانية عملت من خارج إيران في مقاومة وفضح جرائم النظام الإيراني، إلا أنَّ الشعب الإيراني ليس هو الغريق المتعلق بقشة، بل هو امتداد لشعب له تاريخ وحضارة ضاربة في القدم، وأظن أن الشعب الإيراني لا يقبل ببدلاء ليس لهم أي دور في انتفاضته المضرجة بالدماء، سوى أنهم يزعمون «قيادتها» وهم غائبون عنها.



لكن يبقى السؤال: هل تصلح المعارضة الإيرانية في المنفى بديلاً لنظام الملالي في طهران؟ قد تكون الإجابة لدى البعض أي كيان سيكون أفضل من نظام الملالي القمعي، وهذا نظرياً صحيح، لكن الشعب الإيراني هو صاحب القرار في اختيار من سيحكمه من دون إكراه، ضمن استفتاء شعبي عام حتى ولو قرر الشعب استعادة الملكية عبر الانتخاب، كما طالب نجل آخر ملوك إيران.