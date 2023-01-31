قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



قبل أسبوعين، وتحديدًا يوم الأربعاء ١٨ يناير ٢٠٢٣، انعقدت قمة عربية من ست دول عربية في أبوظبى، أُطلق عليها اسم «قمة الازدهار والاستقرار»، وحضرها من دول الخليج الإمارات العربية المتحدة وعمان والبحرين وقطر؛ ومن خارجها مصر والأردن. قبل هذه القمة بأيام، انعقدت قمة أخرى في القاهرة شاركت فيها مصر والأردن وفلسطين.

الأمر هكذا فيه نوع من التسارع في القمم، وجميعها تؤكد أولًا: التشاور المستمر؛ وثانيًا: استعراض القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتنسيق المواقف إزاءها؛ وثالثًا: التأكيد على الروابط «التاريخية الراسخة» بين البلدان المشاركة. الأمر على هذا النحو يدعو إلى التفاؤل، خاصة أنه يأتي في سياق تشاور مستقر بين الدول العربية وبعضها البعض على المستويين الثنائي والجماعي على النحو المشار إليه أو في حضور دولة عظمى على الجانب الآخر من المائدة، ولذا انعقدت القمة العربية الأميركية، وتلتها القمة العربية الصينية.

الإشارة التي تأتي من كل ذلك تتوجه إلى نوع من «الإقليمية الجديدة» بين الدول العربية، التي لا تجتمع من خلال «محاور» أو «تحالفات خاصة»، وإنما هي تشاورية تشاركية بين عواصم لديها اهتمام أو مصالح مشتركة تستوجب اللقاء على مستوى القمة. هي نوع من الدبلوماسية والسياسة المرنة التي تفيد وتضيف، ولكنها لا تخصم ولا تؤذي؛ هي تختلف تمامًا عما اعتاد عليه جيلنا قبل عقود، حيث كانت القمم تُعقد لإعلان ما لا يقل عن تحرير فلسطين أو إشهار الوحدة العربية أو عقد معاهدات للدفاع المشترك.

وبهذا الشكل فإنها تكمل وبشكل أكثر كثافة المسار الذي بدأ مع إعلان «العلا» في قمة مجلس التعاون الخليجي، والذي أنهى النزاع مع قطر، وفتح المحادثات مع تركيا، وبدأ مسارات للتفاهم مع إيران. ظهور قطر وعمان في اجتماع أبوظبي علامة على قدرة التجمعات العربية المختلفة على الاستيعاب والضم، وإشهار لقدر من الحميمية، التي ظهرت إزاء أنشطة عالمية عقدتها دول عربية لمتابعة التغيرات المناخية المهمة أو لعقد مباريات كأس العالم لكرة القدم المثيرة.

دبلوماسية «التشاور» هذه مع كثافتها وعقدها على مستوى القمة ضرورتها قصوى بين الدول العربية ليس فقط لمكانة القائد السياسي في دبلوماسية وسياسة بلاده، وإنما لأن هناك الكثير من الدوافع التي تلح وتستدعى المزيد من المعلومات والإدراك للواقع الدولى والحالة العالمية في عمومها. أمام القادة العرب كما هو أمام غيرهم أن العالم بات غارقًا في حالة الحرب الأوكرانية، وأنه بينما تعبئ روسيا جنودها بمئات الألوف، فإن حلف الأطلنطى يقدم صفقات أسلحة جديدة. الحرب باتت لها جولاتها بين الهجوم الروسي، والهجوم الأوكرانى المضاد، واحتلال مدن والخروج منها. آثار التدمير بادية في أوكرانيا، وبوادر الإنهاك ظاهرة على روسيا، وما بين كليهما لا يوجد إلا ما سماه عالِم العلاقات الدولية «جوزيف ناي»: الشتاء الدبلوماسى، حيث لا يوجد في الساحة إلا محاولة صغيرة تقوم بها تركيا.

وإذا كانت الحرب الأوكرانية مستمرة، فإن المفاوضات الإيرانية الأميركية في مباحثات ٥+١ حول الاتفاق النووى مع إيران لا تزال معلقة، بينما الساحة الداخلية في إيران تزمجر وتزيدها غضبًا على أمريكا وكل مَن جاورها من عرب وعجم. حالة الالتهاب الإيرانية ممتدة حتى شرق البحر المتوسط، حيث تدخل إسرائيل في حالة جديدة من التطرف، الذي يأخذ بالدولة العبرية كلها إلى البُعد ليس فقط عن حل الدولتين مع الفلسطينيين، وإنما عن أسس علمانية للدولة تقوم على الفصل بين الدين والدولة، فضلًا عن الفصل بين السلطات. وزارة نتنياهو الجديدة لم يظهر منها ما يخلق الانضباط الملتزم باتفاقيات مسبقة، أو بمراعاة علاقات انفتحت فيها إسرائيل على الإقليم. والحقيقة هي أن حساسيات إسرائيل لعلاقاتها الإقليمية تتواضع، ويوجد داخل وزارتها ما يزيدها تعقيدًا.

جميع الدول العربية المتشاورة في إطار أو آخر تضع كل ما سبق على المائدة، وهى تعلم أنه وإن كانت الحرب الأوكرانية بعيدة، وتخص الأمن الأوروبي، بل الأمن العالمي؛ إلا أنها متداخلة معها بفاعلية النفط والغاز وقناة السويس والطاقة والغذاء في عمومها.

ومن ناحية أخرى فإن التحديات الإيرانية ليست بعيدة كثيرًا عن التحديات الإسرائيلية؛ وبقدر ما أعلن «نتنياهو» عن رغبته في مزيد من التطبيع مع الدول العربية، فإنه لم يكف عن التهديد بقصف وتدمير الأصول النووية الإيرانية. إيران ذاتها تحاول الاقتراب ما أمكن من داخل إسرائيل من خلال الباب اللبناني لحزب الله، أو النافذة السورية لنظام لم يعقد عزمه بعد عما إذا كان يريد عودة سوريا إلى الإطار العربي أو لا، أو تحديد أعدائه الكثر، أو تحديد كيفية الإصلاح السوري، الذي يعود بسوريا إلى عالمها مرة أخرى.

ما يعطى هذه التشاورات أهميتها الخاصة هو أن غالبية الدول المتشاورة تمر بمرحلة إصلاحية عميقة تريد استمرارها، ودعمها، وزيادة قدرتها على مواجهة ظروف دولية متغيرة. الإصلاح بطبيعته يعزز من قدرات الدول ويعطيها الكثير من الوسائل للتأثير والتغيير في واقعها الإقليمي؛ ومن ناحية أخرى فإنه يزيد من الحذر، الذي يخشى انفجارات غير موقوتة ومهددة لعملية الإصلاح.

أكثر ما يُخشى في هذا الإطار المفاجآت التي تأتي من قيادة دولة ثورية مثل إيران تجد نفسها في مواجهة مع شعبها لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى.

ومع أن مسار الحرب الأوكرانية يبدو مستقرًّا على تبادل المبادأة، فإنه لا توجد مصلحة في هزيمة أوكرانية أو مهانة روسية؛ وما بين الهزيمة والمهانة فإن أبواب المفاجآت تكون مفتوحة على مصاريعها.

الوضع الإسرائيلي يسير في اتجاه إشعال سلسلة من النكبات بهدف دفع هجرات فلسطينية جديدة من الضفة الغربية، فتكون جاهزة لاحتلال شامل؛ مع- وصدق أو لا تصدق- إعلان الدولة الفلسطينية في غزة، التي مادامت حماس تحكمها فإن العالم لن يغضب لما تفعله بها إسرائيل حربًا أو سلامًا.

الوضع الفلسطيني على الجانب الآخر مفتوح لكثير من المفاجآت هو الآخر، فالحقيقة هي أن هناك وحدتين سياسيتين فلسطينيتين واحدة لفتح في الضفة الغربية والأخرى لحماس في غزة، ومادام السلاح مبعثرًا على الجميع، واحتكار سلطة سياسية لشرعية استخدام السلاح غير موجودة، فإن اختفاء المفاجآت سوف يصبح في حد ذاته مفاجأة كبرى!

بقدر ما يقدم العالم والإقليم من القضايا المركبة، فإن الأخبار الحسنة تكمن في العلاقات الثنائية، التي تدور كلها على أشكال مختلفة من التعاون، الذي يدعم في النهاية قدرات الدول العربية مجتمعة. الإسهامات الجارية في رفع العقبات والضغوط على عمليات الإصلاح في دول عربية مختلفة سوف يكون لها عائد تاريخي، أشكاله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ظاهرة؛ ولكن أهم ما فيه أنه لا مناص من محتوى أمنى يأخذ الأمن الإقليمي في الحسبان، والذي لا ينبغي له أن يبقى بعيدًا عن التعامل معه في أطر تعاونية. ولكن هذه تحت الكثير من البحث والتشاور!