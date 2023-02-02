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هذه هي خلاصة تقرير «مؤشر الإرهاب العالمي 2022» Global Terrorism Index (GTI)، الذي يصدره معهد الاقتصاد والسلام The Institute for Economics & Peace في سيدني بأستراليا. ويتضمن المؤشر قياس أربعة متغيرات، وهي عدد الهجمات الإرهابية، وعدد الوفيات الناجمة عن هذه الهجمات، وعدد الجرحى الناتجة عنها، والمستوى التقريبي لإجمالي الأضرار التي لحقت بالممتلكات نتيجة للحوادث الإرهابية في سنة معينة. ويُستخدم نظام ترجيح لمدة خمس سنوات، لتحديد التأثير النفسي الكامن للأعمال الإرهابية في دولة معينة، حيث يتم ترجيح كل عامل بين صفر وثلاث نقاط.

وقد أصدر معهد الاقتصاد والسلام تسعة تقارير إلى الآن، أولها عام 2012 وأحدثها عام 2022. وفي تقرير 2022، تم استبدال متغير «مجموع الرهائن الذين تم احتجازهم جراء العمليات الإرهابية» بدلاً من الأضرار التي لحقت بالممتلكات. والغرض من التقرير هو تحديد تأثير الإرهاب في 163 دولة حول العالم (تشكل 99.7% من سكان العالم). ويتم ترتيب هذه الدول على المؤشر تنازلياً، في خمس فئات هي: الدول ذات المستوى المرتفع جداً من الإرهاب، الدول ذات المستوى المرتفع، الدول ذات المستوى المتوسط، الدول ذات المستوى المنخفض، والدول التي لا تأثير للإرهاب فيها.

وباستقراء هذه التقارير التسع، يتضح أن تأثير الإرهاب في الفترة من 2011 إلى 2019، كان منخفضاً جداً في الإمارات. ففي عامي 2011 و2012، حصلت دولة الإمارات من النقاط على 0.08 تقريباً من 10 (حيث النقطة 0 يعني لا تأثير للإرهاب في الدولة والنقطة 10 هي أعلى درجات التأثر بالإرهاب). ولكن تزايد تأثير خطر الإرهاب نسبياً على الدولة، مع بقائه في مستواه المنخفض جداً، ليصل إلى أقصاه عام 2015، حيث حصلت الدولة على 1.045 من 10، وجاء ترتيبها 101. وربما يُعزى ذلك إلى انطلاق عملية «عاصفة الحزم»، في مارس من نفس العام، التي شاركت فيها دولة الإمارات، ضمن ائتلاف خليجي - عربي بقيادة السعودية، من أجل دعم الشرعية في اليمن.

ومنذ عام 2016، أخذ تأثير الإرهاب في التضاؤل حيث حصلت دولة الإمارات على مجموع نقاط 0.422، ثم على 0.211 و0.105 و0.0480 في الأعوام التالية، على التوالي. وكان ترتيب دولة الإمارات في الفترة من 2016 إلى 2019، هو 103 و115 و127 و130، على التوالي، من مجموع 163 دولة يغطيها التقرير.

ومنذ عام 2020، تؤكد تقارير مؤشر الإرهاب العالمي ألا تأثير للإرهاب في دولة الإمارات. ففي تقرير 2020، كان ترتيب الدولة 138، بـ0 من النقاط. وسجل تقرير 2022 محافظة دولة الإمارات للسنة الثالثة على التوالي على مكانتها ضمن فئة الدول التي لا توجد مخاطر لانتشار النشاط الإرهابي فيها، وأكثر الدول أماناً في العالم، حيث احتلت المركز 160 من بين 163 دولة يغطيها التقرير. ولعل ذلك يعود إلى جهود دولة الإمارات في مكافحة الإرهاب في الداخل والخارج، وهو الموضوع الذي سوف يكون محور مقالنا المقبل بإذن الله.