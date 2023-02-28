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في السعودية شيدت أسس من الترفيه على أصولها. الترفيه المحكم النزيه. تكريم الفنان العملاق طلال مداح كان له دوي. ولا غرابة أن يعتبر الترفيه جزءاً أساسياً وأصيلاً في وجود الإنسان وحيويّته مع الواقع. الفن بعمومه يدرّب الذوق، ويساعد على رؤية الأمور بنسبية أكبر، وانعدام الترفيه يجمّد المجتمعات ويحوّلها إلى ركامٍ من البشر الراكضين بحقائق مطلقة من دون تعدد للرؤى ولا تنويع للزوايا التي يرون من خلالها الحياة والشعوب والأمم. فالمسرح على سبيل المثال منصّة لعرض الشخصيات، وإدارة الحوارات. في النص تتوزّع الحقيقة بين الشخصيات، وبالحركة والصورة والإنصات تتفتح للمتابع عوالم أخرى، وفضاءات رحبة. جزء أساسي من مهمة الدولة تهيئة أجواء الترفيه تلك.



الترفيه مفهوم عام، يشمل كل ما يخفف من أعباء الإنسان في الحياة. وحين يكون الترفيه مرتّباً مرعياً ضمن عملٍ مؤسسي، فإنه يساهم في تمتين معنى الدولة، ويغذي المجتمع معرفياً، ويرفد الجانب التربوي للأجيال الصاعدة، هذا مع كون الترفيه عملاً حيوياً يعنى بالتواصل مع الأشياء والعلاقة مع الآخرين، وصقل الذوق، والتدرب على تحسين الاختيارات، ما يسهم بالقدرة على تقليل مستوى الضغط الاجتماعي المؤذي سياسياً.

للترفيه نتائجه الكبرى المفيدة تنموياً، والمعينة على مساهمة المجتمع وتفاعله مع السياسي في اتخاذ الإجراءات الصائبة تنموياً واقتصادياً واجتماعياً، فالمجال الترفيهي بقدر ما هو رحب، فإنه يعزز من كفاءة الإنسان في وجوده ومحيطه.



جزء كبير من الاحتقان المنتج للتطرف، والهيجان المسبب للاضطرابات الواقعية، وانتشار الظواهر الفجّة أمنياً وأخلاقياً سببه الاختناق في الواقع من دون أي نفسٍ ترفيهي، وهذا على المدى البعيد له نتائجه الكارثية سياسياً.

بالترفيه يمكن أن نحمي دولتنا ومؤسساتها، لنتجاوز تاريخية العيش المكرر، حيث اجترار الوقت ومضغه، من دون أي وسيلة تجدد الرؤية، وتصقل الموهبة، وتعين على نوائب الدهر. كل بيئة تخلو من ترفيه مؤسس، تنتعش فيها أعمال العنف المقدّس.

ولنعد إلى أطروحة مهمة لباربرا ويتمر، المعنونة بـ «الأنماط الثقافية للعنف»، ترى الكاتبة فيه «أن الأنماط الثقافية للعنف، هي أشكالٌ من القبول التي تعبّر عنها خطب الرموز والمؤسسات والمعتقدات، والمواقف والممارسات الاجتماعية في الثقافة، ويشير العنف إلى إيذاء أو تدمير الجسد، أو العلاقة التي يقوم بها شخص ضد الآخر، أو جماعة ضد أخرى». ثم تشير إلى دور الثقافة في النأي بالعنف عن أنماطه، إذ «التعبيرات الخلاّقة في المجتمع، هي التي تتجسّد في هندسة البناء والموسيقى والعلوم والمؤسسات التعليمية والفنون التطبيقية».

بالفنون، والترفيه، يمكن تأسيس نمط من الفهم للآخر، وللعالم المختلف، وللثقافات المتنوّعة. تذوي الحقائق الصماء بفضل شمس الفن ونور الترفيه، لأنه يمتاز عن التثقيف بكونه ليس رسالياً أو مباشراً في تأثيره، بل له مخاتلته، كما أنه مرغوب من أكثرية المجتمع، بعكس النظرية الثقافية أو التغيير بالكتاب والقلم والقصّة. وحين يتأسس مجال رحب مشبع بالترفيه تتصاعد الرغبة في الحياة، وتخفّ عدوى اليأس، ويكسّر جليد المقاومة للآخر، والمعاندة له، ونهبط من عليائنا النرجسية التاريخية إلى الأرض، حيث البشر الآخرون، والأمم المشاركة لنا بهذا الكوكب.

الإنسان كائنٌ ضاحك، يقاوم حيرته بالسخرية، ويباغت وجوده بالحركة والقول، ويؤنس وحشته بالحوار، ويذلّل من أسئلته الكبرى عبر توزيعها على شخصياتٍ تتكوّن منها مسرحيّته في ذهنه ووجوده.

*كاتب سعودي