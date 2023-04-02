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ينتعش سوق المنامة القديم في ليالي شهر رمضان لما لهذا السوق من قيمة تاريخية وأثرية، فنرى الكثير من أبناء الوطن والزوار والسواح وهم في طرقات وأزقة المنامة، ابتداءً من باب البحرين حتى تتفرع الشوارع والطرقات مثل عروق البحر، حيث أسواق الذهب والأقمشة، والمقاهي والمطاعم ومحلات الحلوى، والخياطة والعطور، وغيرها مما تتسم به العاصمة (المنامة).

فعند التجوال في سوق المنامة القديم يشعر الفرد بالراحة النفسية والهدوء بعد صيامه الطويل في نهار رمضان، فالمنامة أنشئت في العام 1320 لتكون مكانًا للراحة والمنام، والقادمين إليها قديمًا عبر ميناء المنامة أول ما يشاهدون (باب البحرين) الذي تم تدشينه في العام 1949، ثم محلات التجار والصرافة وهي فاتحة أبوابها، ويلحظ الزائر العادات العربية لهذا المجتمع!.

يُؤَرَّخُ لمدينة المنامة أنها نشأت في عام 1320م، وأقدم ذكر لأسواق المنامة هو سوق «القيصرية» عام 1819م والمشتق من كلمة «قيصر» أي الحاكم، وكانت أكثر محلات هذه السوق ملك حاكم الإمارة آنذاك، والمنامة حينها تضم 22 سوقًا على أقل تقدير.

سوق المنامة قديمًا كان مجموعة من الأسواق المتداخلة، ولكل سوق مهنة معينة، ومنها سوق الطواويش، سوق البز، سوق الحدادة، سوق القراشية (العجم)، سوق الحواويج (أصحاب العطارة)، سوق الذهب، سوق الأربعاء، وغيرها من الأسواق.

وأشهر الشوارع والطرقات بالمنامة شارع باب البحرين، شارع الحكومة، شارع اللؤلؤ، شارع الشيخ عبدالله، شارع الزبارة، وقديمًا كانت لهذه الشوارع أسماء أجنبية لمن العام 1925 إلى العام 1932 كما بينها الباحث علي أكبر بوشهري في احدى مقالاته المنشورة.

شارع الديلي /‏ شارع الزبارة

شارع الزبارة قديمًا والممتد من شارع القصر بالحورة والقضيبية مرورًا بتقاطع المعارف بالقرب من مقبرة المسلمين ومقبرة المسيحيين واليهود، ثم سينما أوال على اليسار حتى تقاطع شارع الشيخ عيسى، وسينما الحمراء ومطعم الكبدة والناشف على اليسار، وانتهاءً عند كنيسة القلب المقدس (من الخلف)، كان هذا الشارع يعرف بشارع ديلي، نسبة للمعتمد البريطاني بالبحرين (كلايف كيركباترك ديلي)، فقد تم تعينه بالبحرين بالعام 1921، واستمر بمنصبه حتى العام 1929، ويعد من أشهر المندوبين البريطانيين الذين عملوا في البحرين، ولكنه حظى بسمعة سيئة لما وقع من أحداث مؤسفة بالبحرين، الأمر الذي تم على أثرها عزله، فكان يطلق على شارع الزبارة اسم شارع الديلي.

شارع باريت /‏ شارع باب البحرين

شارع باب البحرين هو الممتد من دوار باب البحرين مرورًا بالسوق المسقف، المحلات التجارية، سوق الذهب، وتقاطع شارع الشيخ عبدالله، ومأتم مدن ومأتم القصاصيب ومأتم العجم الكبير، وانتهاءً بكنيسة القلب المقدس على شارع عيسى الكبير، وقد أطلق عليه قديمًا شارع باريت نسبة للمعتمد البريطاني (سياريل جانسون باريت) الذي عمل في البحرين خلال الفترة 1926-1929، ويعتبر شارع باب البحرين من أهم الشوارع بالمنامة، ويقصده الكثير من السياح الخليجيين والعرب والأجانب لما يحتويه من تنوع المعروضات والأسعار التنافسية.

شارع بارك /‏ شارع الشيخ قاسم بن مهزع

شارع الشيخ قاسم بن مهزع يمتد من شارع القلعة (وزارة الداخلية) وينتهي عند شارع الشيخ عبدالله، ويقع الشارع بين الكثير من الفرجان القديمة بالعاصمة (المنامة)، فريج المشبر، فريج المخارقة، فريج العجم، فريج الجامع، فريج الزراريع، فريج بوصرة، وقد أطلق عليه قديمًا شارع بارك نسبة للمعتد البريطاني (كابتن آي إس بارك)، الذي عين بالبحرين في العام 1932، وهو آخر المعتمدين بالبحرين.

شارع بلغريف /‏ شارع الشيخ عيسى

شارع الشيخ عيسى يبدأ من بيت بلغريف بشارع الشيخ خليفة، ويتقاطع مع شارع الشيخ عبدالله وينتهي بشارع الزبارة، وكان الشارع يمر على فريج كانو، وسوق الحطب، والباخشة، وأطلق عليه قديمًا شارع بلغريف نسبة لمستشار حكومة البحرين (تشارلز بلغريف)، وقد عمل في البحرين خلال الفترة 1926-1956.

شارع برير /‏ شارع الشيخ خليفة

شارع الشيخ خليفة هو الشارع الموازي لشارع الحكومة، وقد أطلق عليه قديمًا شارع برير نسبة للمعتمد البريطاني (شارلز جفري برير)، والذي عمل في البحرين خلال الفترة 1929-1932، وجاءت التسمية بناءً على إصرار المعتمد بتسمية الشارع باسمه، حيث يقع الشارع ابتداءً من بيته أمام القنصلية البريطانية مرورًا بالمحكمة وبناية كانو، باب البحرين من الداخل، سوق السمك، انتهاءً بسينما اللؤلؤ.

سوق المنامة القديم وشوارعه تعكس الحالة الاجتماعية التي عليها المجتمع البحريني، فتتداخل في هذه المنطقة الأسواق والبيوت والطرقات، ولا تزال تحافظ على هويتها الوطنية، وما استرجاع الأسماء القديمة إلا للتأكيد على العمق التاريخي لهذه المدينة العربية، لذا يحلو للكثيرين من زيارة سوق المنامة خاصة في ليال شهر رمضان، فهي فرصة لاسترجاع صور الزمن الجميل.