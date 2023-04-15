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أمين معلوف الكاتب العربي المعروف، قدم لنا فكرة مركزية في كتابه «غرق الحضارات» تفسر لنا معظم ما نحن فيه «كعرب» من أزمات ومحن، وربما كشرق أوسطيين. الفكرة هي بلاؤنا المزمن (المزايدة) خصوصاً السياسية. في لقاء للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخراً مع جمهور مصري أُذيع على الهواء، قال إن معظم ما تعانيه مصر اليوم هو نتيجة هزيمة عام 1967. ذلك ما يشرحه معلوف عندما قال إن عبد الناصر قد خضع وقتها للمزايدة، أي في عام 67، ودخل حرباً لم يكن مستعداً لها. التفاصيل كثيرة في كيف يخضع السياسيون العرب للمزايدة وفي أي الظروف، إلا أن ما هو مستقر أنها مشكلة عربية معقّدة، هي في أغلبها يمكن توصيفها بـ«الخضوع للمزايدة»! والوقوع في فخ الشعارات.

في أول الانتفاضة السورية التي مزّقت سوريا خرجت مجاميع تقول إنها المعارضة للنظام، ولكن بسبب التثقيف السياسي طويل المدى والخاضع للأدلجة والمزايدة «كانت المعارضة تعلن وبشدة أنها ضد أي تدخل خارجي»! وبذلك فقدت القدرة على المناورة في الساحة العالمية وتوسيع جبهة الحلفاء، في الوقت الذي لم يتأخر النظام السوري عن الانقلاب على مفاهيمه القديمة (الاستقلال الوطني)، وطلب، بل ترجّى المساعدة الخارجية، فجاءت من ورسيا وإيران، كلٌّ بثمنه.

الوضع المأساوي الذي نشهده في تونس جزءٌ من ذلك الوعي المشوّه، «أي الوقوع في المزايدة السياسية»، وتقريباً من معظم الأطراف السياسية الفاعلة في تلك البلاد، والتي أوصلت تونس إلى ما هي عليه من تردٍّ غير مسبوق في جملة أوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

مسيرة «البعث» بجناحيه، العراقي والسوري، حتى سقوط بغداد واندلاع الأزمة في سوريا، خضعت تلك المسيرة للمزايدة، وما عُرف اليوم عن اجتماع بين صدام حسين وحافظ الأسد برعاية من الملك حسين في إحدى القواعد العسكرية الأردنية، وكان ذلك بعد أشهر من اندلاع الحرب بين العراق وإيران، فقد استمر لقاء الرجلين ما يقارب عشرين ساعة، وفشل اللقاء في إيجاد حد أدنى من الوفاق بين «الإخوة الأعداء» بسبب «المزايدة»، انتهى النظامان مخلَّفَين الكثير من الشعارات وفي الوقت نفسه العدد الضخم من الضحايا والفشل التام في إقامة دولة حديثة.

في ليبيا القذافي كانت المزايدة هي القاعدة التي لا تناقَش؛ من شعار «الوحدة العربية الفورية»، إلى «تحرير أفريقيا»، إلى زج الليبيين في صراعات أكبر من قدراتهم وحتى رغباتهم... كلها شعارات غير قابلة للتحقق على أرض الواقع، بل كانت تلكم الشعارات ملفوفة بـ«الديمقراطية»، وفي الواقع لا تشبه أو تقرب من أي ديمقراطية!

على الجانب الفلسطيني يعتقد الجيل الحالي أن الخلافات الفلسطينية البينية جديدة ومعاصرة، ومن يقرأ مضابط الجامعة العربية في سنواتها الأولى، يجد أنها صرفت وقتاً وجهداً من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية المتخاصمة، وقتها كانت بين المفتي أمين الحسيني ومؤيديه، وبين آل النشاشيبي ومؤيديهم؛ صراع تكتل عائلات يزايد بعضها على بعض، كل منها يرى أنها الأولى بـ«تحرير فلسطين»! وما زال الشق الفلسطيني البينيّ واسعاً بين الفصائل والمنظمات وغزة والضفة، كلٌّ يُزايد على الآخر لتحرير فلسطين، وهي في الواقع تتسرب من بين أيديهم!

إرسال مجموعة صواريخ مؤخراً من جنوب لبنان إلى إسرائيل، بسبب أحداث الأقصى، هو مزايدة من النوع الثقيل، لأن هذه الصواريخ ببساطة سرَّعت في جمع الشتات الإسرائيلي الذي تفاقم في الأشهر الأخيرة، وجاءت «هدية للحكومة المتشددة» لتنفيذ أجندتها! في الوقت الذي لم تحقق غير أصوات قرقعة!

المزايدة اليوم نجدها في مقاومة بعض القوى الإيرانية للوفاق بين الضفتين في الخليج؛ المتشددون يعودون من جديد إلى أفكار «تصدير الثورة» والانتصار «للمستضعفين» في سبيل المزايدة على من يرى أن الصلح والسلام هما أفضل الطرق للحفاظ على الأوطان، يقابلهم متشددون عرب في تفسير الوفاق كما يشتهون على أنه «انتصار طرف على آخر».

المزايد لا يفقه معنى احتواء المخاطر ولا ينظر إلى الأضرار الكبرى التي يمكن أن تسبّبها مزايدته لوطنه ولمواطنيه، كل ما يهمه هو «إحراج الطرف الآخر» وفضحه أمام جمهوره والنيل من خططه.

مع استعراض مسيرة نصف قرن أو أكثر في العمل العربي السياسي أو حتى الثقافي والاجتماعي نرى أن «بلاء المزايدة» كثيراً ما يظهر علينا بمقولاته التي في ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب. وإن كنّا نريد أن نقارن المزايدة في الاصطلاح الحالي مع مصطلح تراثي، فإن أهل المزايدة هم من يحملون صفة المنافقين الحديثين.لقد تعددت الانقلابات السياسية العربية تحت رايتين لا غير: «الوحدة العربية وتحرير فلسطين» و«الديمقراطية». وعندما وصل الانقلابيون إلى السلطة، كفروا، وكفّروا الجمهور العام أيضاً، بكلا الشعارين، لأنهم أول من وقف ضدهما عملياً بأعذار وأسباب كثيرة؛ فلا وحدة تحققت، ولا تحرير! ولا ديمقراطية حتى شكلية!

لقد قدموا للعامة «نظريات حمقى» ما زالت معنا، ونتج عنها ذلك التدهور الضخم الذي يلاحَظ في معظم الأرض العربية. تراث من المزايدة شكَّل وعياً مزيفاً لأجيال متعددة، والإشكالية التي نحن بصددها أنه ما زال ذلك الوعي المزيف محمولاً من أفراد وجماعات حتى يومنا. ظاهرٌ، كما نرى، «ازدراء الدولة الوطنية» وإعلاء تلك العلاقات الخرافية غير العلانية والعابرة للأوطان. في مسميات اليوم مَن يقوم بذلك «يخون الوطن»، ومع ذلك نرى هؤلاء يمجدون ذلك النظام أو هذا خارج الوطن، وعلى استعداد لخراب وطنهم من أجل ذلك الوعي المزيف.

وتزداد المزايدة عمقاً وإيلاماً عندما تصل إلى الدين، فنجد من الأدعياء والدخلاء والمتلبسين بأثوابه «يحرّمون ويحلّلون» كما شاءت لهم أهواؤهم، في تغييبٍ كاملٍ للعقل والمنطق.

المزايدة في المجتمع الغافل تُكسب سياسياً، ولكنها تؤدي في النهاية إلى خراب الأوطان.

آخر الكلام: المزايدة هي «أن تطلق شعاراً سياسياً» وأنت على يقين أنك لا تستطيع أن تحققه ثم تبقى حبيساً فيه إلى أن يقتلك!