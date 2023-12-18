برؤية ثاقبة، ومسار واضح استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العام 2023 بإطلاق أجندة دبي الاقتصادية للأعوام العشرة المقبلة D33. ففي العام 2033 تكمل دبي الحديثة 200 عام .. والعمل ينصب على أن تكون دبي المركز الاقتصادي العالمي الأهم بهدف استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 650 مليار درهم لتكون دبي أسرع المدن نمواً عالمياً.

وبالفعل في العام 2023 بدأ تحدي الريادة العالمية، فكان من أفضل الأعوام الاقتصادية لدبي ولدولة الإمارات بصفة عامة.

وتتضمن رؤية دبي للعام 2033 هدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات في مهمة تتطلب تحقيق نمو استثنائي بشري وتنموي يطال القطاعات كافة وبدعم من الإنفاق والرعاية الحكومية.

وبالفعل تشهد دبي ارتفاعاً في عدد سكانها وكذلك مضاعفة في أعمال التطوير والتوسع في فرص واضحة ومستمرة لقطاعها العقاري. أما صناعياً، وسياحياً، ولوجستياً، وتجارياً وتكنولوجياً، لا تزال دبي تواصل تعزيز وتطوير القطاعات غير النفطية التي شكلت أساس السياسة الاقتصادية الحديثة للإمارة.

كما طبعت نجاحات العام 2023، استضافة مدينة إكسبو دبي لمؤتمر «كوب 28» الذي خصص 85 مليار دولار في خدمة كوكب الأرض والإنسان. كما تم خلال هذا العام، إطلاق أكبر مشروع للطاقة الشمسية المركزية والطاقة الكهروضوئية في العالم في دبي مع هدف إنتاج 100 % من الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وقد نجحت دولة الإمارات عموماً بحكمة قيادتها الرشيدة في تحقيق إنجازات استثنائية خلال العام 2023. فجاءت ضمن الدول العشر الأولى عالمياً في مجال التنافسية، متصدرة العالم في محور التجارة العالمية وفي مؤشرات عدة مثل إدارة المدن والبنية التحتية للطاقة وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات وغياب البيروقراطية وغيرها. كما جاء أداؤها الاقتصادي المتميز ليضعها في المرتبة الرابعة عالمياً لتبقى دولة الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية وترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه. ولا يمكن أن ننسى الحدث التاريخي الذي تمثل بنجاح مهمة سلطان النيادي أول رائد فضاء عربي في محطة دولية.

وهكذا، تختتم دبي والإمارات بصفة عامة العام 2023 بنجاحات استثنائية، عبر تحقيق أهداف طموحة وسياسات حكومية شاملة ولكن العام المنتهي ليس إلا بداية لمسار أرادته دبي مشرقاً ورائداً وناجحاً. وفي دبي الإرادة الصلبة دائماً ما تصبح واقعاً عالمياً وقدوة لنموذج متقدم وراقٍ في خدمة الإنسان.