الإعلام كقطاع حيوي مستقبله التجاري كبير وينمو بسرعة مذهلة، فالأرقام التي يتم إعلانها مع نهاية كل عام للمنصات الإعلامية التلفزيونية أرقام مذهلة وفلكية بالفعل، الأمر عبارة عن صناعة تزدهر مع كل تطور تكنولوجي وتقني يحدث بالعالم، ونحن ما زال البعض في عالمنا العربي مشغول بالتساؤل هل الصحف الورقية ماتت أم ستعود..!!!

الجميل وحسب دراسة لموقع (Statista) تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط من خلال تعزيز صناعات متعددة منها الإعلام، حيث من المتوقع أن تصل إيرادات- وحسب الدراسة- صناعتي التلفزيون والفيديو عبر الإنترنت (OTT)، بالسعودية إلى ما يقرب من 5 مليارات ريال بحلول عام 2025، وهذا الرقم الكبير نوعا ما يعطيني تصورا واضحا للمستقبل الخاص بالمشاهدة المدفوعة المدفوعة مع تنامي منصة شاهد وعدد المشتركين فيها رغم أنه لا يقارن مع المنصات العالمية إلا أنه مقبول نوعا ما، وإن كان الرقم المتوقع لقاعدة المشتركين سيصل إلى 7 ملايين مشترك بحلول عام 2026م رقم غير كبير عربيا إلا أنه جيد نوعا، في ظل الحراك الذي تقوم به منصة stc tv والتي تحاول أن تكون منافسا لمنصة شاهد وهي التي تملك الإمكانيات المادية الكبيرة والتقنيات العالية، وتسير على غرار منافستها بالمنطقة «اتصالات الإمارات e&» التي تستحوذ على أكبر حصة سوقية بين موزعي التلفزيون والفيديو المدفوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يوتيوب الخميس الماضي وحسب Theverge حققت إنجازًا مهمًا بالنسبة لمستويات الموسيقى والفيديو المدفوعة، حيث تخطى مشتركوها 100 مليون على مستوى العالم، وإن كانت حسب (الموقع) هذه الأرقام رغم حجمها لا تقارن بالمنافسين عالمياً، حيث تعتبر أرقام يوتيوب (متأخرة) عن أرقام نتفليكس (260.8 مليون مشترك) وسبوتيفاي (226 مليون مشترك) وديزني بلس (150 مليون مشترك).

وللتاريخ فإن أهم فكرتين إعلاميتين بمجال هذه الصناعة وتحديدا التلفزيون المدفوع، كانت صناعة سعودية ممثلة بإمبراطورتي (أوربت وart) ولكن للأسف أصبحتا من الماضي، ولكن من حيث التطور فالإعلام السعودي الخاص كان سابقا للزمن، وما نشاهده حاليا كان موجودا سعوديا ومتسيدا الساحة الإعلامية بالمنطقة قبل أكثر من ربع قرن لدينا تقريباً، لذلك لا غرابة أن تكون رؤية 2030 وبثقة كبيرة تجعل من صناعة الإعلام مستهدف مهم لها، لأن الإمكانيات نمتلكها والأهم أننا من أكثر شعوب العالم متابعة ومشاهدة ويدعم ذلك تطور تقنيات الاتصالات لدينا..!!