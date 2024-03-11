• ارتباط الجحفلة بنادي الهلال أمر طبيعي، فهي منه وله، وإن كثر المقلدون.

• تستخدم أحياناً في أمور لا علاقة للهلال بها، لكن تظل حقوق الطبع محفوظة.

• الجحفلي كتب التاريخ في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، فمن يومها بزغ نور مفردة «جحفلة»، ولن أسهب في التفاصيل مراعاة لمشاعر مدرج الشمس، لكن من خلال هذه التوطئة سأتحدث عن جحفلة اليوم التي سيكون بطلها الاتحاد.

• أما كيف؟ فهذا ما سيحدث الليلة في الجوهرة من خلال «ريمونتادا» بطلها حمدالله وبن زيما وفيصل الغامدي، وأترك ترتيب الأهداف لكم.

• الرابعة ستكون أحبائي عشاق الهلال فك العقدة وطلاسمها المعقدة.

• هي فقط مسألة وقت ويعلن الاتحاد إقصاءه للهلال، ومن ثم التأهل إلى أدوار اشتاقت له كثيراً.

(2)

• قد لا نصل إلى السُحب، لكننا نستطيع الاستمتاع بالنظر إليها.. كذلك الأشياء الجميلة، «وتلك هي القناعة».

• مدخل لكلام أرى فيه شيئاً من واقع نعيشه وآخر عشناه، فمن أين نبدأ النبش؟ من هناك حيث قصة لاعب قتل بسبب هدف، أم من هنا حيث ناد عبث به أهله؟ وفارق الحالتين قد نختصره في كلمة أو أخرى، وإن زدت أخشى من النقطة التي أفاضت الكوب.

(3)

• جلس رجل وبيده ورقة وقلم، الطفل ظنه يرسم، والتاجر ظن أنه يتدبر صفقة، والموظف ظن أنه يحصي ديونه، لا يمكنك إرضاء الآخرين فافعل ما أنت مقتنع به.

(4)

• حاول أن تنتقي كلماتك جيداً، لا داعي للاستهزاء من سوء حال الملابس التي نرتديها، فلا أحد منا يرتدي الأسمال، وكل واحد يرتدي ما منحه الرب.

• ومضة:

يقول دوستويفسكي: لا تتحدى شخصاً متصالحاً مع وحدته، ولا يهتم لكونه وحيداً، لأنك ستخسر دائماً.