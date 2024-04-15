يعد نادي شباب الأهلي من الأندية العريضة التاريخية ذات الجذور المتأصلة في التوثيق الرياضي، فمن الصعب أن ينسى هذا الكيان من تأسيسه وحتى يومنا هذا وهو ملك البدايات، ‏فهو أول نادٍ يفوز بالسوبر الإماراتي القطري، وأول من نال شرف السلام على القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إذ توج بطلاً على مستوى الدولة في سنة 1976، ‏وأول من جمع بطولتي الدوري والكأس في سنة 1974، كما أن شباب الأهلي أول نادٍ يمتلك درع الدوري في موسم 1979 /1980، ‏وأول من مثل الإمارات في بطولة أندية مجلس التعاون في سنة 1981 وحصل على مركز الوصيف، وهو أول من أخرج مدرباً وطنياً من مدرسته فقاد المنتخب في كأس فلسطين في سنة 1975 ودورة الخليج الرابعة وهو الكابتن جمعة غريب، وكذلك هو أول من مثلنا في بطولة الأندية لكأس العالم في أبوظبي في سنة 2009، وأول نادٍ ‏يطبق نظام الانتخابات لمجلس الإدارة على مستوى أندية الدرجة الأولى، كما أنه ‏أول من أقام معسكراً خارجياً في بريطانيا وأول فريق يزور كلاً من مصر والبحرين في السنة نفسها في سنة 1970، وبعدها بعام كرر الزيارة إلى السعودية ثم الكويت.

شباب الأهلي أول ‏فريق يهزم منتخب الكويت العسكري بكامل نجومه، في المباراة التي جرت في ملعب الخليج بالشارقة وفاز يومها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما نال شرف أن أول هدف دولي لمنتخب الإمارات كان بأقدام لاعبه سهيل سالم في مرمى قطر في دورة الخليج الثانية بالرياض، ‏وأول لاعب حمل علم الدولة في المحافل الخارجية وذلك في أول مشاركة للمنتخب كان قائد شباب الأهلي والمنتخب وقتها الكابتن أحمد عيسى، ‏كما انفرد شباب الأهلي بأن مهدي علي أول مدرب وطني يقود الفريق في ثلاث بطولات محلية في عصر الاحتراف، ‏كما قاد منتخب الإمارات في كأس الخليج والتأهل إلى أولمبياد لندن والحصول على كأس آسيا وفضية الألعاب الآسيوية، وكذلك أول نادٍ يفوز بكأس السوبر المغربي، و‏أول نادٍ يفوز بكأس السوبر الإماراتي في القاهرة في سنة 2018 على حساب الجزيرة، كما أنه أول نادٍ إماراتي يتعاقد مع مدرب محترم وهو المصري المرحوم شحتة، نبارك لبطل البدايات وما لها إلا «شباب الأهلي» وننتظر منه المزيد.. والله من وراء القصد.