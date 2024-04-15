كان عرضاً عسكرياً هو ما أقدمت عليه إيران ضد إسرائيل، وليس "رداً انتقامياً" بعد ضرب قنصليتها في دمشق وقتل قادة من "الحرس الثوري". ولم يتردّد محللون في القول إن ما حصل كان "مسرحية" جرى تنسيقها مع واشنطن على غرار سيناريو قصف قاعدة عين الأسد العراقية (بعد اغتيال قاسم سليماني مطلع 2020) لكن على خريطة أوسع. فكلّ الإشارات الإيرانية المسبقة أكدت حتميّة الردّ من دون التسبب بتفجير حرب إقليمية، وهذه هي على الأرجح نتيجة العرض الذي شهده العالم ليل السبت - الأحد (13-14 نيسان/ أبريل)، لكن المسرحية تضمنت إطلاق مئات من الصواريخ بعد مئات من المسيّرات "الانتحارية"، ووفقاً لما أُعلن فإنه جرى اعتراض تسعة وتسعين في المئة منها فوق العراق والأردن وسوريا وكذلك فوق إسرائيل، وحرصت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على إعلان مشاركتها في عمليات الاعتراض.

يكاد يكون هذا "الهجوم الباليستي" الأول من نوعه الذي لا يُقتل فيه أحد ولا يكون دماره جسيماً، وكأنه لا ينتمي إلى "القوة الفتاكة" بل إلى "القوة الناعمة". حتى أن جزءاً كبيراً منه اعتمد على "عملية نفسية إعلامية" أشار إليها يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد على خامنئي، وقال إنها "أخافت" الولايات المتحدة وإسرائيل، وبدت "أفظع من القتال" نفسه. فقبل الهجوم كان الانشغال به وبسيناريواته وما يُتوقّع منه قد استنفر العواصم الغربية لأيام عدّة، كما حرّكت قدرات عسكرية موجودة في الشرق الأوسط وجرى تفعيلها.

ما يؤكّد هذه "النعومة الخشنة" للردّ أن تقويمات عديدة قدّرت أن إيران أرادت أن يُوصل هجومها "رسائل" أكثر مما يُحدث أضراراً، ولذا فهي اعتبرت أنه "نجح"، أما إسرائيل فتباهت بأنها تمكّنت من "إحباطه". ولعله نجح فعلاً في تحقيق أهدافه (غير المعلنة مسبقاً)، أي إظهار قدرة إيران على شن مثل هذا النوع من الهجمات من أراضيها، تحديداً، وسعيها إلى تغيير قواعد الاشتباك مع إسرائيل وإلى فرض "معادلة ردع" جديدة في المنطقة. وقد حرصت على أن تتولّى بعثتها في الأمم المتحدة توثيق "الواقع الجديد" فأعطيت دوراً بارزاً، سواء في إعلان "انتهاء الردّ" حتى قبل أن ينتهي أم في إبلاغ "الرسالة" المتوخّاة: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأً آخر فسيكون ردّنا أكثر حدّةً". وقبل ذلك، عشية الهجوم، قالت البعثة في بيان إنه "لو ندّد مجلس الأمن بالاعتداء على القنصلية لكان ممكناً التغاضي عن الردّ".

ما الذي تتوقعه إيران منذ الآن؟ أولاً وقبل كل شيء تثبيت قاعدة أن أي هجوم إسرائيلي على قواتها في سوريا سيلقى رداً قد يكون مختلفاً، وثانياً أن الصراع بينها وبين إسرائيل بات مكشوفاً ومباشراً، وثالثاً أن مرحلة الاعتماد على ميليشياتها فقط في ما يخصّ أمنها قد انتهت، ورابعاً أن تأخذ الأطراف الدولية والإقليمية في الاعتبار أنه يجب أن تكون لإيران كلمة في أي ترتيبات تخصّ غزّة أو سواها... ربما تكون طهران مبالغة في تقدير التداعيات لردّها، أو في طموحاتها، فمن المبكر التكهّن بالاستنتاجات التي ستنتهي إليها الأطراف الأخرى والخيارات السياسية التي ستتبعها في ضوء ما حدث.

هل استطاعت إسرائيل أن "تُحبط" الهجوم فعلاً؟ هي اضطرّت إلى إجراءات طوارئ غير مسبوقة وعاش مواطنوها في خوف لم يشهدوه حتى بعد هجوم طوفان الأقصى"؟ وخلال وقائع الليلة الساخنة كانت مصادرها تؤكّد أن معظم المسيّرات والصواريخ اعتُرضت وعُطّلت "خارج المجال الجوي الإسرائيلي". أي أنها تمتّعت بـ"حماية" خارجية واسعة ولم تكن وحدها في المواجهة. في الوقت نفسه كانت واشنطن تحذّر إسرائيل وبإصرار ملحوظ من أي ردّ على إيران قبل التنسيق معها. لذلك فقدت تصريحات إسرائيلية معناها، كقول يسرائيل كاتس "إذا هاجمتنا إيران فسنهاجمها"، أو دعوة إيتمار بن غفير إلى "رد ساحق". فالإدارة الأميركية هي التي تلقّت المحددات الإيرانية للهجوم واستعدّت لها، وهي التي أدارت اللعبة وستدير ما بعدها. وما دامت إسرائيل احتاجت هذه المساعدة الخارجية فمن الضروري أن تلتزم منذ الآن بالتوجيهات الأميركية لئلا ترتكب مزيداً من "الأخطاء" في غزّة وغيرها.

ثمة أضرار استراتيجية تعرّضت لها إسرائيل، وليس واضحاً كيف يمكن أن تصلحها أو ترممها، خصوصاً أن "العدو الإيراني" أصبح ماثلاً أمامها ومعلناً أن حقبة الاسترخاء للمسالمة الإقليمية (العربية) قد انتهت. وهذا يمثل في حدّ ذاته ذروة "الأخطاء التاريخية" التي ارتكبتها ولا تزال مصرّة عليها من خلال احتلالها للأرض الفلسطينية ونهجها الاستبدادي - العنصري تجاه الشعب الفلسطيني. وقد ساهمت حربها على غزّة وجرائم الإبادة المستمرّة ضد أهلها بتغيير صورتها الدولية، وأصبحت مكشوفة حتى أمام داعميها كدولة "غير طبيعية" وحليف "لا يُطاق"، كما في كونها غير مؤهّلة للتعامل مع جوارها الإقليمي "المعتدل" فتستغلّه وتحرجه ولا مع "التطرف" إذ ترعاه وتستفزّ على توحّشه ليكون أداة تبرّر بها توحّشها. وثمة مسؤولية أميركية مؤكّدة في سلوك إسرائيل هذا، فواشنطن تدّعي تحذيرها من "الأخطاء" ثم تدافع عنها بعد ارتكابها حتى لو كانت جرائم إبادة أو حتى جرائم حرب.

هل تفادى الشرق الأوسط تفجير حرب إقليمية واسعة؟ ربما، أو لعل الأرجح أنه جرى تأجيلها إلى ما بعد الانتهاء من حرب غزّة، أو حتى إلى "ما بعد بعد"... فحال التوتر المضبوط والمواجهات المدروسة والمهندسة تناسب الاستراتيجية الأميركية في هذه المرحلة، إذ إنها تريد من جهة تحديد مصير "حماس" والفصائل الأخرى من دون استثارة إيران، لكنها لن تمرّر انتزاع الورقة الفلسطينية منها، وتريد واشنطن من جهة أخرى الحفاظ على التفوّق العسكري لإسرائيل وتأهيلها لدور مختلف في المنطقة، لكن هذا يفترض تغييراً عميقاً في طبيعتها، بل أكثر من ذلك إنه يتطلب تغييراً عميقاً أيضاً في طبيعة المقاربة الأميركية للمنطقة ولحلّ القضية الفلسطينية.

لا بدّ من الإشارة أخيراً إلى أمرين: الأول أن واشنطن لا تستطيع التبرّؤ مما جرى، إذ إنها رعت منطقاً متناقضاً مفاده أن إسرائيل يمكنها أن تدمّر القنصلية الإيرانية في دمشق وتقتل مَن فيها من ضباط "الحرس الثوري"، وفي المقابل لا يمكن إيران أن تردّ على هذه الضربة. القنصلية في هذه الحال "أرض إيرانية"، وفقاً للقانون الدولي، لكن "الترويكا الغربية" كما تسمّيها روسيا لم تشأ أن تدين الاعتداء، وقالت واشنطن إنها ليست متأكّدة من "وضعية المبنى" الذي تعرّض للقصف، لكنها "كانت ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية"... والثاني أن إيران لا يمكنها أن تحقق أهدافها في المنطقة إذا استمرّت على سلوكها المرفوض إقليمياً، وفي هذا السياق لا شك في أن اجتماعاً عسكرياً من هذا النوع يُعقد في القنصلية يبرّر التشكيك في صفتها الدبلوماسية، ويجعلها هدفاً "مشروعاً" لإسرائيل أو لسواها. كانت إسرائيل قد سرّبت أنها شنّت غارتها بعد خروج السفير الإيراني من المبنى، أما كيف عرفت أنه غادر فهذا يفترض أن شاهد عيان أبلغها ببثٍّ استخباري مباشر.