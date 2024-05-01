سبع هزائم بل سبع سمان وإن شئتم دعونا نتفق على أن من لا يحترم الهلال بعد ملحمة الثلاثاء لا يحترم ثوابت كرة القدم.

لم يحدث على امتداد خارطة كرة القدم أن فاز فريق على آخر سبع مرات في أقل من عام.

رقم صرخ منه وله الزميل محمد البكيري والذي قال في بث مباشر «شيء مخجل ما حدث وشيء مؤسف هذا التسلط الهلالي على الاتحاد»، أما أنمار الحائلي فقال كلاماً اعتبره جمهور الاتحاد ذريعة لا يسمن ولا يغني من جوع.

فريق يلعب ناقصاً لاعباً أكثر من شوط ونصف، يضاف له وقت بدل ضائع على مدار الشوطين اثنتان وعشرون دقيقه أي (15+7)، وبفوز مثل هذا يسمى في عالم الهلال أمراً طبيعياً وعند غيره مستحيل.

«انهض يا عميد» منذ أن تبناها بعض الهلاليين والاتحاد أمامهم من كبوة إلى أخرى.

سبع هزائم عربياً وآسيوياً ومحلياً وسوبر فيها من السطوة والهيمنة ما رأينا أثرها على لاعبي الاتحاد الذين يتحملون أسباب هذه الكارثة بقيادة حجازي الذي يتحول أمام الهلال نمراً من ورق.

سعود عبدالحميد يمارس أمام ناديه حقه الأخلاقي بل والانتقام لنفسه من آثار تلك الليلة المؤلمة التي تم فيها طرده من المعسكر.

سعود في كل مواجهات الهلال والاتحاد يتألق بل يشكل حالة نادرة من حالات كرة القدم، فلا تستكثروا عليه أن يفرح أو يجلس على كرسي فيه رمزية أعجبتني.

تأملوا هذه النتائج لتعرفوا حقيقة معاناة العميد أمام الزعيم..

‏ الهلال 3×1 الاتحاد

‏الهلال 4×3 الاتحاد

‏الهلال 3×1 الاتحاد

‏الهلال 2×0 الاتحاد

‏الهلال 2×0 الاتحاد

‏الهلال 4×1 الاتحاد

‏الهلال 2×1 الاتحاد

سبعة انتصارات متتالية للهلال على الاتحاد عدد أهدافها (20 هدفاً للهلال مقابل 7 للاتحاد).

بصراحة (افتراء).