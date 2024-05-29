نجحت دبي في وضع استراتيجية إعلامية تميزت بها، وحققت الريادة في تنظيم الأحداث الإعلامية الكبرى، وهذا ما كان واضحاً في منتدى الإعلام العربي، الذي واكب المرحلة الجديدة في التطور الإعلامي العربي والعالمي، وفق رؤية عصرية مستقبلية.

أصبح المنتدى وجهة رئيسية للإعلاميين سنوياً، وما يطرحه من قضايا ومناقشات يترجم الاهتمام الكبير في القضايا الإعلامية المختلفة، وإلقاء الضوء على تلك القضايا وطرح الحلول والتحديات، لنقل المعارف والتجارب المختلفة لتحقيق المصلحة العامة.

هكذا هي دبي، تعمل على تطوير الأحداث والفعاليات الإعلامية عبر استراتيجية تمثلت بخطط استباقية وضعت للتطبيق، من أجل تحقيق الأهداف المحددة بالقطاع الإعلامي، ونقل المعارف بين وسائل الإعلام المختلفة، ودعم صنّاع القرار، لاتخاذ القرارات العامة المرتبطة بالقطاع الإعلامي، سواء الحكومي أو الخاص، وضمان المحتوى الإعلامي وتأثيره في المجتمع، لتكون الرسائل منظمة ومؤثرة ومتماسكة.

نموذج الإعلام في دبي متميز ومرتبط بخطوات لبناء الاستراتيجية الإعلامية، ويركّز على تحديد المسؤوليات والأهداف من القائمين على وسائل الإعلام، ووضع الأهداف الثانوية، للإسهام في تطوير الاستراتيجية الإعلامية الكاملة، وتحديد الشركاء لمشاركتهم في القرارات الإعلامية، والاختيار الجيد للموارد البشرية والمالية لدعم الاستراتيجيات الإعلامية للوصول إلى الأهداف المرجوّة، مع العمل على إشراك المجتمع والجمهور في تحديد بعض الأهداف، نتيجة الآلية الحديثة في التعامل مع الإعلام.

الإعلام قوة أساسية، تعتمد عليها الدول بشكل مؤثر في توجيه رسائل مستهدفة للجمهور، ومخاطبة الجماهير الإعلامية العالمية، وتشكيل رأي عام في القضايا المتداولة على الساحة المحلية والدولية. والتخطيط الاستراتيجي الإعلامي له القدرة على التواصل الجيد مع الجمهور وتحقيق المصالح الوطنية، عبر إحداث التأثير الفعال في الجمهور المحلي والعالمي، والقدرة على بناء فكر، ومواجهة التحديات المختلفة، والقدرة على تحقيق التنافسية الإعلامية العالمية، ومن هنا يأتي الاهتمام الكبير بالإعلام في دبي.

منتدى الإعلام العربي جمع كوكبة من صنّاع الإعلام، لنقل الخبرات والتجارب، والاهتمام بجيل الشباب من الإعلاميين، وتمكينهم عبر برامج متنوعة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وهذا سيكون له الدور الرئيسي في تأسيس جيل من الشباب الذي يكمل قيادة القطاع الإعلامي، ويواصل النجاحات محلياً وعالمياً، ويواكب القضايا المستحدثة عبر الممارسات الإعلامية المهنية.

نجاح جديد يضاف إلى سجل النجاحات في القطاع الإعلامي على المستوى المحلي والإقليمي، فشكراً فريق المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونادي دبي للصحافة على تلك الجهود المبذولة.