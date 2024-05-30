سعدنا بإعلان تطبيق علاّم (ALLAM)، أول تطبيق روبوت دردشة ذكي سعودي يقوم بالتخاطب مع المستخدمين والرد على استفساراتهم وكتابة المحتوى في مختلف الموضوعات، كخطوة تعتبر أولى في مجال بناء نموذج ذكاء اصطناعي لغوي توليدي سعودي يستخدم تقنيات تعلم الآلة والشبكات العصبية العميقة لمحاكاة قدرة الإنسان على إنشاء بيانات جديدة ومحتوى مبتكر، سيتبعها بإذن الله العديد من الخطوات والقفزات المشرفة في مجال تعزيز تطوير النماذج اللغوية الكبيرة LLM وتعلم الآلة.

تطبيق علاّم تم تطويره باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتجهيزه بقاعدة معلومات واسعة في العديد من الموضوعات المختلفة لتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للإجابة عن أي سؤال، وقد أدرج علاّم ضمن منصة Watsonx التابعة لشركة IBM بوصفه أحد أفضل النماذج التوليدية باللغة العربية في العالم وذلك خلال مؤتمر «IBM Think 2024» بمدينة بوسطن الأميركية.

يتواجد علاّم على متاجر تطبيقات الأجهزة الذكية لأنظمة التشغيل الخاصة بأجهزة أبل وكذلك التي تعمل بنظام الاندرويد، ومن خلال ملاحظة الوصف الخاص بالتطبيق في هذه المتاجر نجد أن اسم الشركة المطورة لعلاّم هي «سكاي» (الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي) المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والتي يرأس مجلس إدارتها معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا».

علاّم فخر وطني بجهد وإشراف فريق سعودي يسعى لتلبية تطلعات المستخدمين والباحثين عن المحتوى العربي بأسهل الطرق وأسرعها من خلال بيئة تقنية آمنة عبر اختيار مجموعة من أهم مصادر المعرفة الموثوقة في السعودية والعالم العربي، هذا الإنجاز ينطوي تحت مظلة رؤية السعودية 2030 الطموحة للمساهمة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كرائدة عالمياً في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وفي ظل ما يحظى به قطاع التقنية من اهتمام بالغ من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

إضافة الى هذا الإنجاز الوطني، أعلنت شركة أرامكو سابقا عن إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي (أرامكو ميتا برين) «aramcoMETABRAIN»وذلك على هامش مؤتمر ليب 24 التقني الدولي. وإلى جانب ذلك هناك أيضا جهد عربي آخر في دولة الإمارات العربية المتحدة في تقديم نموذجين مفتوحي المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي هما «فالكون2» و»جيس» الذي سمي تيمنًا باسم أكبر جبل في دولة الإمارات.

هذه الثورة في تطبيقات روبوتات الدردشة الذكية بدأت تصدر من مختلف دول العالم إضافة إلى فعاليتها التي أصبحت ترتفع بشكل سريع لخدمة البشرية، من أهمها تطبيق «ChatGPT4o»من إنتاج شركة OpenAI وبجانبه المنافس له تطبيق «Gemini» من شركة Google وتطبيق «Le Chat» من شركة Mistral AI الفرنسية، كما أن هناك العديد من التطبيقات الأخرى التي تُستخدم في مختلف المجالات، منها الخاصة بالأعمال الفنية والتصميم مثل تطبيقات «Midjourney, runway, pika, Sora» التي تحول النصوص الى صور وفيديوهات، أيضا تطبيق “Llama 3” من شركة Meta الخاص بالمطورين وغيرها من التطبيقات المختصة بعمل أكواد البرمجة للمواقع والتطبيقات الإلكترونية وكذلك المختصة بإنتاج الأعمال الموسيقية وغيرها في مختلف المجالات الأخرى.