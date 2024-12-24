إيلاف من دمشق: أفاد مراسلون من دمشق، الثلاثاء، بانفجار سيارة ملغومة بشمال سوريا وسقوط ضحايا.

وقال مراسلون إن حادث انفجار السيارة المفخخة وقع وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي.

وكشف تلفزيون سوريا أن الحادث خلف مقتل عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين جراء الانفجار الذي وقع قرب مبنى التجنيد.

وانتشرت مشاهد فيديو تظهر النيران مشتعلة في عدد من السيارات، حيث يقوم أفراد في زي عسكري بمحاولة إطفائها، كما سمع دوي إطلاق نار في موقع الانفجار.

يأتي ذلك وسط إعلان السلطات السورية، اليوم، التوصُّل إلى اتفاق لحل الفصائل المسلحة واندماجها تحت مظلة وزارة الدفاع، عقب اجتماع قادتها مع قائد الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وسيطرت الفصائل الموالية لتركيا على منبج بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية عقب وقف إطلاق نار برعاية الولايات المتحدة. وشهدت المدينة انتهاكات عديدة بحق سكانها.

