إيلاف من لندن: في أول رسالة عيد ميلاد له منذ تسلمه منصبه في يوليو الماضي، عبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تطلعه إلى مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا.

ورسم ستارمر في رسالته الاحتفالية بمناسبة (الكريسماس) التي بثتها جميع وسائل الإعلام البريطانية رؤية متفائلة للعام المقبل بعد نهاية صعبة لعام 2024.

وتأتي هذه الرسالة بعد ستة أشهر تقريبًا من تولي زعيم حزب العمال منصبه في داونينج ستريت، حيث يتعين على رئيس الوزراء حاليًا محاربة انتقادات لإدارة حزبه للاقتصاد والاتجاه الذي يقود به البلاد.

تتخذ رسالته نبرة متفائلة، بينما تشجع الناس أيضًا على "رعاية من حولنا" وتتمنى السلام في الشرق الأوسط. وقال السير كير: "في عيد الميلاد هذا، سيسافر الناس في جميع أنحاء البلاد. متجهين إلى الوطن، لزيارة الأقارب والأحباء للاحتفال معًا بالأمل والفرح في هذا الموسم الخاص.

وأضاف "إنه وقت لتذكير أنفسنا بما هو مهم حقًا. الأسرة. الصداقة. والزمالة بين جميع الناس.

أن نكون بجانب بعضنا البعض - في هذه الاحتفالات، وكذلك في الأوقات الأكثر صعوبة".

وتابع رئيس الوزراء: "أود أن أشكر بشكل خاص أولئك الذين سيقضون عيد الميلاد في خدمة الآخرين هذا العام. في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وخدمات الطوارئ، وقواتنا المسلحة والكنائس والجمعيات الخيرية التي سترحب بكل شخص في عيد الميلاد هذا".

أفكاري مع الجميع

وقال: "لأنني أعلم أن هذا ليس وقتًا سهلاً للجميع، وأفكاري مع كل أولئك الذين يشعرون بالوحدة في عيد الميلاد هذا. يمرون بوقت عصيب، ويفتقدون أحد أحبائهم. لستم وحدكم".

"لأن المسيحيين يحتفلون بميلاد يسوع المسيح، تذكرنا قصة عيد الميلاد جميعًا بالتواصل مع بعضنا البعض. ورعاية بعضنا البعض. ورعاية من حولنا. وفي عيد الميلاد هذا، سأتمنى السلام، وخاصة في الشرق الأوسط كمكان ميلاد قصة عيد الميلاد".

وخلص ستارمر إلى القول: "سأتطلع نحو مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا لكل شخص وأحتفل بالفرحة والعجب الذي يجلبهما عيد الميلاد. لذا، من عائلتي إلى عائلتك، أتمنى أن يكون لديكم عيد ميلاد سعيد للغاية."

زعيمة المعارضة

كما شاركت كيمي بادينوك، زعيمة المعارضة، رسالة عيد الميلاد. وفيها ضربت على نغمة مماثلة لنبرة رئيس الوزراء السير كير، على الرغم من أنها تشارك المزيد من الحكايات الشخصية.

وعلى سبيل المثال، تقول زعيمة حزب المحافظين إن عيد الميلاد هو "وقتها المفضل للغاية من العام" بسبب "وجود الكثير من العائلة حولي، ورؤية أصدقائي، والأكل، والشرب، والاستمتاع، والمرح".

وتستمر في شكر الجميع في البلاد على "دعم بعضهم البعض"، وتشجيع الناس على "دعم كل هؤلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدتنا".

وفي الأخير، أشاد السير إد ديفي، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، بالشباب مقدمي الرعاية في رسالته لعيد الميلاد.

وقال إنه كان اعتنى بوالدته المريضة أثناء نشأته، وحاول الحصول على أغنية عيد الميلاد الأولى بأغنية لزيادة الوعي بمقدمي الرعاية الشباب.

وأضاف السير إد: "يجسد مقدمو الرعاية "روح عيد الميلاد المليئة بالحب والإيثار والكرم. لذا آمل أن نتمكن جميعًا من تخصيص بعض الوقت للتفكير فيهم، والاحتفاظ بهم في قلوبنا."