إيلاف من لندن: دعت الحكومة البريطانية "جميع الأطراف" في سوريا إلى "حماية المدنيين" وضمان وصول "المساعدات الأساسية" إلى الناس. وكان رئيس الحكومة السير كير ستارمر قال إنه "يرحب" برحيل النظام "البربري" لبشار الأسد.

واليوم الإثنين، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "كما قال رئيس الوزراء، كان على الشعب السوري أن يتحمل نظام الأسد الوحشي لفترة طويلة جدًا. لقد أودى بحياة عدد لا يحصى من الأشخاص، ونشر عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وأدى إلى معاناة مروعة بين الشعب السوري".

وقال المتحدث: "يتركز تركيزنا الآن على ضمان سيادة الحل السياسي واستعادة السلام والاستقرار في سوريا. ندعو جميع الأطراف إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الأساسية إلى الأكثر ضعفًا في الساعات والأيام القادمة".

يذكر أن السير كير موجود في الشرق الأوسط في رحلة للتحدث إلى كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

قائمة الارهاب

وعلى صلة، قال ستارمر: "من المبكر جدًا" اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت المملكة المتحدة ستزيل جماعة متمردة سورية من قائمة الإرهاب" وكان رئيس الوزراء البريطاني يتحدث للتو إلى الصحفيين حول الوضع في سوريا، واصفًا الوضع بأنه "متقلب للغاية".

قال السير كير ستارمر إنه "من الجيد جدًا" أن يتم الإطاحة بنظام الأسد ولكن هذا "لا يعني بالضرورة أن ما يلي قد تم تسويته.

وقال: "من المهم حقًا أن نتحدث مع حلفائنا الإقليميين وحلفائنا العالميين حول الطريق إلى الأمام، والذي يجب أن يكون طريقًا سياسيًا للمضي قدمًا".

وأضاف: "وهذا يعني ... رفض الإرهاب أو رفض العنف ويجب أن نكون واضحين حقًا بشأن الشروط".

وردًا على سؤال عما إذا كان من الممكن إزالة جماعة المتمردين السوريين هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة، قال السير كير: "لا يوجد قرار معلق على الإطلاق بشأن هذا. "إنه أمر مبكر للغاية."

دور بريطاني

وقال رئيس الوزراء إن هناك "اهتمامًا كبيرًا" بأن يكون للمملكة المتحدة دور في مستقبل سوريا وأن المسؤولين تبادلوا وجهات النظر مع زعماء الخليج حول "الطريق إلى الأمام".

وقال: "أعتقد أن هناك وجهة نظر مشتركة ناشئة مفادها أنه يجب النظر إلى هذا باعتباره فرصة". وأضاف: "لا يتم ذرف الدموع على الأسد، هذا أمر مؤكد، لكننا بحاجة إلى التأكد من أن الانتقال سلمي الآن والتأكد من حماية المدنيين".