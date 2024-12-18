إيلاف من لندن: أجرى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بالسير كير ستارمر بعد ظهر الأربعاء، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة المتحدة إلى إقامة علاقات أوثق مع واشنطن.

وحسب متحدث باسم 10 داونينغ ستريت، فقد أكد رئيس الوزراء "على الحاجة إلى وقوف الحلفاء معًا مع أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي وضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن".

وقال: "بدأ رئيس الوزراء بتهنئة الرئيس المنتخب ترامب على تعييناته الأخيرة في الفريق، وسرد الرئيس المنتخب ترامب بحرارة اجتماعه مع صاحب السمو الملكي أمير ويلز في باريس في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضاف المتحدث: "اتفق كلاهما على طموحهما المشترك لتعزيز العلاقة الوثيقة والتاريخية بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتطلعا إلى العمل معًا على الأولويات المشتركة، بما في ذلك الأمن الدولي وتحقيق النمو الاقتصادي والازدهار".

وقال: "بالانتقال إلى الصراعات العالمية، أكد رئيس الوزراء على الحاجة إلى وقوف الحلفاء معًا مع أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي وضمان أن تكون أوكرانيا في أقوى موقف ممكن".

وتابع: "وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، أكد رئيس الوزراء على ضرورة العمل معًا لضمان السلام والأمن في المنطقة. واتفقا على البقاء على اتصال وتطلعا إلى لقاء بعضهما البعض في أقرب فرصة."

من المفهوم أن ستارمر لم تتم دعوته إلى حفل تنصيب ترامب في يناير، لكن هذا ليس بالأمر غير المعتاد حيث تشير البروتوكولات إلى عدم حضور أي زعيم أجنبي لحفل تنصيب رئاسي على الإطلاق.

بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء البريطاني في وقت مبكر من شهر فبراير، بمجرد تولي الرئيس منصبه، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات. وقال متحدث باسم ستارمر إنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن توقيت الرحلة.