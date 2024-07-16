ليست المرّة الأولى التي يُطلق فيها الرصاص على رئيسٍ أميركي، منهم من يلقى حتفه، ومنهم من يُعتقه الله من الاغتيال. أشهر من صرعه الاغتيال السياسي من الرؤساء، بطل تحرير الرقيق وتوحيد البلاد، أبراهام لينكولن، وبعده الرؤساء: غارفليد، وماكينلي، وكينيدي. أشهر من نجا من رصاص القتل، الرئيس تيدي روزفلت، والرئيس رونالد ريغان. الأخير هو «سميّ» الرئيس دونالد ترمب، وهذا بدوره، نجا مثل سميّه، من رصاصة لامست أطراف شعره من صدغه... أعجوبة من تصاريف القدر، كما نجا من قبل الرئيس روزفلت بسبب صندوق نظّارته وحافظة أوراقه على صدره، ولله الأمر من قبل ومن بعد:

ومن كانت منيّتُه بأرضٍ

فليسَ يموت في أرضٍ سواها!

غير أنه بسبب عمق الاحتقان وخطورته في أميركا وخارجها، على «هويّة» البلاد، وضراوة وتواتر الشحن السياسي و«شيطنة» الخصم، لم يقبل بعض أصحاب العقول «الخاصة» أن يكون الأمر هكذا... محاولة اغتيال «حقيقية» فاشلة، فذهبوا للحلّ التقليدي المعتاد: نظرية مؤامرة، وكلٌ صاغها بطريقته.

دميتري ميلهورن ناشط تابع للحزب الديمقراطي ومستشار للملياردير ريد هوفمان المؤسس المشارك لمنصة «لينكد إن» للتواصل الاجتماعي ومتبرع رئيسي لمرشحين أغلبهم من الديمقراطيين، قال لبعض الصحافيين والمؤيدين المتعاطفين مع ترمب في رسالة بالبريد الإلكتروني إن هناك احتمالاً «لأن يكون (إطلاق النار) هذا قد تم تنظيمه، وربما كان مسرحية أيضاً حتى يحصل ترمب على الصور ويستفيد من ردود الأفعال»، حسب تقارير أميركية إعلامية. ميلهورن، عاد واعتذر بشّدة عن منشوره، بسبب الغضب العارم الذي قُوبل به كلامه.

جاكلين مارسو مساعدة النائب الديمقراطي، من مسيسيبي بيني تومسون، كانت أكثر جرأة في منشورها على «فيسبوك»، الأحد، قبل أن تحذفه لاحقاً حين كتبت: «من الأفضل أن يأخذ المهاجم دروساً في الرماية حتى لا يفوته ذلك المرة القادمة... ولكن أعتقد أن الأمر كان مدبراً». مثل زميلها سارعت لحذف هذا الهراء الخطير.

شخصياً شاهدتُ فيديو لطلبة مدرسة أميركية، واضح أنها تعادي الجمهوريين، وهم يمثّلون الحدث بوصفه مسرحية، ودم ترمب بوصفه قطرات كاتشب!

في الجهة الأخرى، محاولة اغتيال ترمب، رفعت الرجل لعنان السماء، فمثلاً، صورته وهو يلوح بقبضته، والدم على وجهه، طُبعت وبِيعت بأعداد قياسية على قمصان ومنتجات أخرى وهي تحمل شعارات مثل:

«مضاد للرصاص» و«الأساطير لا تموت أبداً» و«إطلاق النار يجعلني أقوى». لنتخيّل المشهد بصورة معاكسة، ماذا لو كانت محاولة الاغتيال هذه جرت لبايدن في تجمّع جماهيري؟!

لستُ أشكٌ في أن نشطاء من قواعد ترمب والجمهوريين سيسارعون للتشكيك في الأمر، وأنه مسرحية ديمقراطية مفتعلة... الخ.

يعني ذلك - فيما يعني - عمق الانقسام في البلاد، وطغيان ثقافة العوامّ على الفضاء العام، ومعهم أصحاب الخيال الموسوس والتآمري العتيد، تحت رعاية أكبر حاضن للخرافة في العصر الحديث وناشرٍ لها، وهو السيد: سوشيال ميديا!