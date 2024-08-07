خريف 1973 سافرت إلى نيويورك بادئاً علامةً مثيرةً ثريةً بالأسماء والمشاهير والحكام والقضايا والحروب، مع مظلة هؤلاء جميعاً: الأمم المتحدة. كما بدأت - إذا صح التعبير - علاقة مع نيويورك استمرت إلى سنوات قليلة خلت. يظل المرء غريباً في نيويورك حتى لو كان مولوداً فيها. ليس لأنها عنصرية، وتكره الأجانب، فهي مدينة غرباء وأجناس، يلتقون ولا يتلاقون. هاي/باي. سررنا بمعرفتكم.

تظل غريباً لأن نيويورك لا تملك الوقت. رقَّمت الشوارع بدل أن تطلق عليها الأسماء، لأنها على عجلة من أمورها. وأمورها، ما أدراك ما أمورها، أكبر سوق مالية على الأرض، وأقدم ناطحات سحاب، وأكبر حديقة، وأعظم دور نشر، وأعظم مسارح الدنيا، وأكبر مكتباتها، وأكبر إلخ. إلخ. إلخ.

عندما تحدد أنك وصلت نيويورك خريف 1973 وأنت صحافي، فهذا يعني أنك في خضم حرب أكتوبر التي دار جزء كبير منها في الأمم المتحدة. وأنك شاهدت وزير خارجية مصر محمد حسن الزيات ينفجر بالبكاء في مجلس الأمن، بعدما تحول العبور إلى «دفرسوار».

فلنعد إلى المدينة، طفقت أمشي بشوارع نيويورك رغم سمعتها السيئة في الأمان. وقرأت ذات يوم في «النيويورك بوست» أن أميركياً من أصل لبناني يبني هرماً نفطياً في كندا (مصفاة). وقد استأجر لحفل التدشين الباخرة الجبارة «كوين إليزابيت الثانية»، لينقل عليها ضيوفه من نيويورك إلى موقع المصفاة في نيو فاوند لاند. خطر لي إجراء مقابلة «طريفة» مع الرجل لملحق «النهار». لم يكن رجلنا الألمعي حسن الاستقبال، موحياً بأن أشغاله كثيرة، ووقته ضيّق. طرحت بضعة أسئلة يبدو أنها لا تتناسب مع غاياته، فقال، وكأنني موظف عنده، لماذا لا تسألني عن كذا وكذا؟ لم أجب. وقفت حاملاً أوراقي وخرجت. ولحقت بي سكرتيرته تعتذر وتطلب مني أن أعود. لكنني دخلت المصعد، فلحقت بي ورافقتني إلى مدخل الناطحة. الرجاء، على الأقل أعطنا عنوانك في نيويورك. سوف نرتب موعداً آخر.

نسيت الأمر بعد خروجي إلى الشارع. لكن المستر شاهين لم ينسَ. في اليوم التالي تلقيت منه دعوة خاصة لرحلة «الكوين إليزابيت»، وإيصالات حقائبي وعليها اسمي، ورقم غرفتي، أو جناحي - لا أدري.

ولن أدري. بعد يومين انفجرت حرب السادس من أكتوبر. وعلى المراسلين أن يلتحقوا بقاعة مجلس الأمن، والجلسات الطارئة، والقرار العاجل 338، الملحق بالقرار التاريخي 242، وليس أن ينضموا إلى ركب أهل النفط على «الكوين 2».

إلى اللقاء...