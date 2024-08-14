يبدو أن الذكاء الاصطناعي قد نجح في تحفيز الكتّاب على تقديم أفضل ما لديهم وبات يلعب دوراً حيوياً بارزاً في تعزيز مكانة الأدب وتشجيع المبدعين على الابتكار، كما فعل مع الكاتبة اليابانية الشابة ري كودان الفائزة بأعلى جائزة أدبية في اليابان «أكوتاغاوا» للمؤلفين الناشئين عن روايتها «برج التعاطف طوكيو» والتي اعترفت بأن الذكاء الاصطناعي كتب عنها 5% من الرواية، لكنها أجرت التعديلات المناسبة على القصة كي لا تخلّ بتدفق النص وانسيابيته.ويشكل الذكاء الاصطناعي منصات للاعتراف بالمواهب الأدبية وتسليط الضوء على الأعمال التي تتجاوز المعايير التقليدية وتقدم رؤى جديدة أو تتناول قضايا معاصرة بطرق مبتكرة ويعزز التنوع الثقافي واللغوي من خلال تشجيع الكتابة بأساليب مختلفة ومن خلفيات متنوعة، فالتنوع يعكس الغنى الثقافي ويدعم تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب. إضافة إلى ذلك، يلعب دوراً في خلق حوار ثقافي مستمر بين الأجيال المختلفة، حيث يعيد تقديم الكلاسيكيات الأدبية من منظور جديد ويشجع الشباب على قراءة واستكشاف الأدب المعاصر ويحفز المناقشات والقراءة وينشط التفاعل والنقد الأدبي.واستطاع الذكاء الاصطناعي تعزيز السوق الأدبي، فالكتب تسوّق بأكثر من طريقة وتشهد زيادة في المبيعات، مما يعزز من مكانة الأدب ويشجع دور النشر على دعم الأعمال الأدبية ذات الجودة العالية ويرفع مستوى التنافس بين الكتّاب والناشرين، مما يسهم في تطوير المشهد الأدبي ككل.ومع تطور وانتشار الوسائط الرقمية، بات التفكير في كيفية دمج التكنولوجيا في عملية الإبداع الأدبي والنشر جزء مهم من المساهمة في تحسين وتعزيز الإبداع الأدبي الذي يستفيد من التكنولوجيا في عملية السرد والنشر، ويمكن أن يلعب دوراً مهمّاً في دعم هذا الاتجاه وتشجيع الابتكار والتنوع في النشر الأدبي وتعزيز هذا النوع من الأدب الذي يسعى إلى تطوير الحراك الثقافي وإثراء التجربة الأدبية بشكل عام.ومن المهم تكريم الأعمال الأدبية التي تستخدم الوسائط التفاعلية مثل الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز لتعزيز تجربة تأليف وقراءة فريدة للكتب التي تستفيد من التكنولوجيا بشكل مبتكر، سواء من خلال دمج الوسائط المتعددة (مثل الفيديو والصوت) في النصوص، أو استخدام تقنيات السرد غير التقليدية مثل النصوص المتفرعة.