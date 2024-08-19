كان أنيس منصور حاوياً من سحرة الكلمة. أعطه قلماً وورقة وعشر دقائق، وخذ مقالاً عن الصين، أو عن الفلسفة، أو عن سيدة إيطالية يذاب في عشقها، أو عن العقاد، أو عن قارئة كف في إسرائيل تنبأت للرئيس السادات بالاغتيال.

كان يتحدث في إسهاب وحماس عن الجني الذي التقاه، كما كان يتحدث بالحماسة، والقناعة نفسها عن الفلسفة والعلوم والمنطق. وكان له أسلوب في الكتابة الممتعة، وأسلوب ممتع في الحكاية. نديم، وحكواتي، كما بليغ ومؤثر وحضور آسر.

كان متعدد الثقافات، وشغفٌ واحدٌ: الحبر، مكتوباً أو مقروءاً. كل شيء عنده كان يتحول إلى موضوع. كل لقاء إلى عنوان. كل قضية إلى حدوتة. مجموعة أقلام تكتب بتوقيع واحد، هو أنيس منصور. كل شيء يتحول إلى صحافة.غاب أنيس منصور في 18 أغسطس (آب) 2011 من دون أن يسمي خلفاً أو وريثاً. والمقلدون مضحكون. جميع جبابرة مصر تركوا تلامذة، ولكن ليس معلمين. هيكل وأحمد بهاء الدين، ومحمد التابعي، ومصطفى وعلي أمين، وسائر إعلام الخضارم الذين بدأوا في العهد الملكي، ثم أدركوا عصر الثورة.

غير أن أنيس تميز بين المتساوين بالغزارة ومدى التنوع، وخصوصاً، في الترحل خلف مواضيعه وينابيعه. وكان الكاتب والمراسل والمحرر معاً. ولم تكن خلفه «أهرام»، أو «أخبار»، أو «روز اليوسف» تسنده، كما في حال هؤلاء، مضافاً إليهم إحسان عبد القدوس. هو صنع نجوميته «بنفسه»، وبنفسه اتخذ مرتبة رفيعة في صحافة مصر، وبالتالي، صحافة العرب. وطارد العمل الصحافي من المنصورة إلى بالي، في شغف الهواة، حتى اليوم «الأخير».

وفي مراحله الختامية، صار يسافر برفقة طبيب خاص، بدل أن يرتاح بين كتبه في القاهرة.

ومن قرأه كان يدرك عدد ونوعية الكتب التي تجمعت لديه. وكان يقال إنها في حجم «مكتبة وطنية».