د.عبدالعزيز الجار الله

في خطوة تأسيسية لتنويع وتعدد الرياضات في المملكة، وتوسيع دائرة الأفق والمشاركة الرياضية للشباب تقام دورة الألعاب السعودية الثالثة هذا العام في الفترة (3-17) أكتوبر 2024 بمدينة الرياض المقر الأساس لهذه الدورة، وسبق أن نفذت الدورتين الأولى عام 2022، والثانية عام 2023 وهما البدايات الأولي لرياضات محلية من أجل تأهيل جيل من الرياضيين للبطولات القارية والعالمية حيث أصبحت ألعاب القوى عنصرا أساسيا في الأجندة السعودية، وتشارك المملكة العالم في جميع المواسم السنوية عبر ألعاب فردية وجماعية تدلل مدى تفاعل ونشاط وقدرة شباب كل دولة. كما أن المملكة سوف تستضيف بطولات ألعاب قوى وجماعية الأولمبية على أرضها أعوام 2027، 2029، 2034:

- أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، عن استضافة المملكة دورة الألعاب العربية 2027، للدورة السادسة عشرة.

- تستضيف المملكة الألعاب الآسيوية الشتوية في تروجينا في نيوم بمنطقة تبوك عام 2029.

- تستضيف المملكة دورة الألعاب الآسيوية بالرياض النسخة (22) عام 2034.

وفي هذا الإطار تسعى جولة شعلة الدورة هذا العام إلى زيارة أبرز المعالم الثقافية والتاريخية والحضارية والسياحية بالمملكة على مسار يجوب 47 معلماً شهيراً في جميع مناطق وأنحاء المملكة قبل بداية الدورة، ويرافقها عدد من الأبطال والمؤثرين ممن كانت لهم إسهامات وبطولات وإنجازات كبيرة، وسط تفاعل أهالي المنطقة عند مشاهدة الشعلة والمشاركة في الاحتفال بأكبر حدث رياضي وطني في المملكة.

وفي دورة 2024 كان من ضمن المناطق التي زارتها الشعلة، حيث تسلم الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، في 2 سبتمبر 2024، تسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024، من لاعب ألعاب القوى يوسف مسرحي صاحب ذهبية سباق 400 متر في أسياد 2023، والتي استلمها من «ابتسام العنزي» من أوائل المؤسسين للجمعيات الرياضية بالمملكة، وهي عضو اللجنة النسائية بالاتحاد السعودي لكرة اليد للمناطق الشمالية، وكانت الشعلة قد تسلمتها قبل ذلك منطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وهي دورة رياضية مجمعة متعددة الألعاب، بتواجد أكثر من 53 رياضة يشارك فيها أكثر من 6 الاف رياضي، حيث تساهم في تحقيق عدد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع جودة الحياة بالتميز الرياضي وإلهام الشباب السعودي من خلال الرياضة، وصناعة جيل رياضي ناشئ قادر على تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الدولية، بالكشف عن مواهبهم وتطويرها :

- دورة الألعاب السعودية بطولة رياضية أقيمت للمرة الأولى في مدينة الرياض بمشاركة أكثر من 200 نادٍ يتنافسون في 45 رياضة فردية وجماعية، أيضا تشتمل على خمس رياضات خصصت للرياضات البارالمبية. أقيمت في الفترة ما بين 27 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2022م ، كان من المقرر إقامتها في 2020 إلا أنها تأجلت إلى 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، وهي أول حدث رياضي من نوعه في تاريخ الرياضة السعودية.

- انطلقت دورة الألعاب السعودية بنسختها الثانية في 25 نوفمبر 2023 بمدينة الرياض، والتي استمرّت حتى 10 ديسمبر، وشهدت منافسات بين اللاعبين الكبار والشباب والبارالمبيين.

تجاوز عدد المشاركين في الدورة 8 آلاف رياضي، تنافسون في 53 لعبة فردية وجماعية تتضمن 6 ألعاب خُصصت للرياضات البارالمبية، و4 رياضات استعراضية.

- اللجنة المنظمة لدورة الألعاب السعودية 2023، أطلقت فئة جديدة في الدورة للشباب تحت 18 عاماً، وذلك في 12 لعبة رياضية ضمن منافسات الدورة.

- قد يتوسع المجال مستقبلا في إقامة بطولات متخصصة توجه للجامعات والمدارس لمساندة الأندية، وإتاحة المجال أمام كشافين الهواة والقدرات من صغار السن لاكتشاف المواهب، ثم انضمامهم للأندية، وبخاصة أن هناك رياضات يبدأ تدريبها واكتشاف الموهبة قبل سن (12) سنة.