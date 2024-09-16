عماد الدين أديب



الرئيس الأوكراني يلعب بأكبر كتلة نار يمكن أن تدفع بالعالم إلى حرب كونية شاملة لا يمكن السيطرة على حدودها وأبعادها وخسائرها التاريخية على البشرية!

«زيلينسكي» يضغط بشكل جنوني منذ أكثر من عامين للحصول على صواريخ ذكية شديدة الدقة قادرة على الوصول إلى العمق الروسي.

يريد زيلينسكي هذه الصواريخ ذات المديات البعيدة من أجل إحداث تغيير جوهري واستراتيجي في مسرح العمليات العسكرية مع روسيا.

أزمة زيلينسكي أن بلاده حصلت على مساعدات عسكرية ومالية من دول حلف الناتو وأصدقائهم بما يزيد ويقدر بــ 220 مليار دولار أمريكي على أقل تقدير.

رغم كل هذه المساعدات وحجم هذا الدعم العسكري إلا أن الجيش الأوكراني لم يستطع أن يحدث هزيمة أو خسارة للجيش الروسي، ولم يستطع أن يخلق واقعاً على أرض القتال تجبر سيد الكرملين على القبول بمبدأ التفاوض والتسوية.

تعرض زيلينسكي إلى 3 انتكاسات رئيسية:

الأولى: خروج معلومات مؤكدة عن وجود فساد حكومي في التعامل مع المساعدات المالية وصفقات السلاح الجديدة.

الثانية: فشل جنرالاته في هيئة الأركان في إدارة عمليات الردع ضد القوات المدعومة بترسانة السلاح الروسي.

ثالثاً: فشل فريقه الحكومي في تأمين شؤون الجبهة الداخلية الأوكرانية، مما دعا هذا الفريق منذ عشرة أيام إلى تقديم استقالات شبه جماعية واستبدالهم بفريق جديد.

خطر موافقة دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا على منح أوكرانيا حق استخدام الصواريخ الحديثة داخل العمق الروسي، هو أن ذلك يعني أنه نوع من إعلان حالة الحرب المفتوحة من حلف الأطلنطي على روسيا وأنصارها.

استخدام مثل هذه الصواريخ هو إخراج النطاق الاستراتيجي الجغرافي للحرب الروسية الأوكرانية إلى نطاق الحرب في أوروبا مما ينذر بحرب منفلتة غير محدودة.

قرار واشنطن وبريطانيا بخصوص هذه الصواريخ قرار استراتيجي خطير يجب إدارته بحكمة جديدة.