تداول رواد السوشيال ميديا مؤخراً مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، خلال حفل الإعلان عن مركز الكويت الوطني لأبحاث الفضاء بقصر البيان. وهو يصحح بهدوء وبلطف شديد لمديرة المشروع الوطني للقمر الصناعي، هالة الجسار، بعد نطقها لاسم «صحراء الدهناء».

السيدة الدكتورة مديرة المشروع الرائد نطقت اسم هذه الصحراء العربية بصورة قرائية، لا سماعية من الأسلاف.

هذه الواقعة الطريفة تحيلنا إلى موضوع أكبر، وهو خلق واستدامة المعرفة الحقيقية بالتراث الخاص بالجزيرة العربية بكل المفردات، الأمكنة، الأعلام، المعارك، الأمثال، الأشعار، أسماء الأزياء، الأدوات، الحيوانات، النبات، البر، البحر، السهل، الجبل.

قديماً كان علماء المدن العربية في العراق والشام ومصر حتى الأندلس غرباً وخراسان شرقاً، يضعون المعاجم اللغوية والجغرافية وكتب ضبط الأسماء والأنساب، نقلاً عن أفواه الرواة من الجزيرة العربية وبوادي الشام والعراق.

اليوم نحتاج إلى بعث هذا النوع من المعرفة وتوفيره بأوعية حديثة، كما نحتاج لاستدامة التأليف في هذا الميدان، وهنا تحضرني كتب ومعاجم العلامة السعودي الراحل الشيخ محمد الناصر العبودي، بعضها طبع، وبعضها ما زال قيد الأدراج.

كما صنّاع البرامج الثقافية، خاصة من الشباب، وكذا صنّاع الدراما والوثائقيات وقراء الأخبار، بحاجة ماسة لمثل هذا الضبط، والتعمق في معرفة هذا التراث «الحي».

سقى الله الصمان والدهناء والعذيب ورامة وبقية المواضع التي خلّدها شعراء الجزيرة العربية حتى جعلوا منها أماكن وعلامات مطلقة للحنين والنقاء، حتى لسكان البلاد البعيدة عن ربوع العرب في جزيرة العرب.