خالد السليمان



يوصف الملك سلمان بن عبدالعزيز بأنه عراب العمل الخيري المؤسسي في المملكة العربية السعودية، فقد ارتبطت به أشهر المؤسسات الخيرية عند نشأتها، حيث حظيت بدعمه ورعايته وإشرافه الشخصي على أعمالها، بينما قاد معظم الحملات الرسمية لدعم الشعوب وتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة حول العالم، وتحمل المؤسسة الإنسانية، الأكبر في العالم من حيث حجم مساعداتها وتوزيع أعمالها اسمه، وهي مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية !

يرى الملك سلمان أن الاستثمار في الإنسان وتنمية ثقافته واعتزازه بهويته هو نهجه الدائم في مواجهة التحديات البشرية واستدامة الازدهار وتلبية الحاجات، لذلك عبر عند إعلان إطلاق مؤسسة الملك سلمان غير الربحية عن تطلعه لإحداث أثر دائم للفرد والمجتمع !

لقد أسهم الملك سلمان منذ مطلع شبابه في تأسيس ورعاية ورئاسة العديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية التي عنيت بتلبية احتياجات الفقراء والعناية بالأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة، والتاريخ شاهد على سجل حافل سخر فيه الملك سلمان جهوده وأمواله في العمل الخيري وتحفيز رجال الأعمال على المساهمة في دعم المشاريع الخيرية والإنسانية، التي تسهم في دعم المجتمع وتعزيز روح التكافل بين أفراده !باختصار.. تأتي هذه المؤسسة التي سيرأس مجلس أمنائها الأمير سلطان بن سلمان، لتتوج مسيرة طويلة وحافلة لخادم الحرمين الشريفين في الإسهام في العمل الخيري والعطاء الإنساني، وستبني أعمالها على أسس صلبة رسخها تاريخ حافل من العمل والخبرة والتمرس في خدمة المجتمع !