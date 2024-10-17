في يناير (كانون الثاني) عام 2021، نشر الصحافي الإسرائيلي شيمعون آران صوراً نادرة ومحاضر للاجتماعات التي رعتها الولايات المتحدة في كامب ديفيد خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 1999 بين سوريا؛ ممثلة بفاروق الشرع وزير الخارجية آنذاك، وإسرائيل؛ ممثلة برئيس وزرائها حينئذ إيهود باراك. وقد فشلت محاولة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون إنجاز اتفاق بين البلدين، وروج إعلام النظام السوري يومها أن سبب الفشل كان معاندة الرئيس حافظ الأسد بإصراره على الاحتفاظ ببحيرة طبريا، الذي قوبل برفض إسرائيلي. إلا إن المَحاضر التي نشرها آران كانت مخالفة لذلك، وبيّنت أن الأسد، ممثلاً بالشرع، كان متساهلاً في جميع الملفات، وهذا مما دفع بالرئيس كلينتون إلى الثناء والمديح لإيجابية الوفد السوري في السعي نحو السلام. إلا إن نقطة الخلاف الأساسية كانت إصرار الأسد على «عدم» الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان وإبقاء نقطة الاشتباك إلى حين تنفيذ مراحل الاتفاق بالكامل، وهذا ما رفضه باراك، الذي شرح أن حكومته تعهدت أمام الكنيست والمواطنين بالانسحاب الكامل من لبنان قبل منتصف عام 2000، وعليه؛ فهو غير قادر على تأجيل الانسحاب. وتوفي حافظ الأسد بعد المحادثات الفاشلة في كامب ديفيد بمدة وجيزة، وانسحبت إسرائيل من الجنوب، وضاعت فرصة السلام السوري - الإسرائيلي.

وقد زعم «حزب الله» يومها أنه هو من حرر الأرض، وأقيمت الاحتفالات بالنصر في لبنان والعالم العربي، وحِيكت قصص، وسرت أحاديث، عن ملاحم المقاومة الشرسة التي أجبرت إسرائيل على الانسحاب المذلّ، والتي ادّعى حسن نصر الله يومها أنه استرد بها كرامة العرب والمسلمين. وأصبح نصر الله بطلاً قومياً تُعلّق صوره في بيوت الناس من المحيط إلى الخليج. عملياً؛ كان التحرير خطوة مهمة جداً في رحلة «حزب الله» بالسيطرة على لبنان، وعبره سيطرة إيران، التي ترسخت بعد الانسحاب السوري عام 2005، وأصبحت مُحكمة بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية.

القاصي والداني يعلم أسباب الحرب الشرسة التي تخوضها إسرائيل في لبنان اليوم، ولكن ما هو غير معروف ما أهدافها النهائية. هناك كثير من التكهنات عن هدف احتلال المنطقة بين حدود إسرائيل ونهر الليطاني، وأخرى تصل إلى النهر الأولي شمال مدينة صيدا، ويتحدث البعض عن هدف التوغل نحو بيروت والبقاع، ويذهب البعض بعيداً إلى فكرة ضم إسرائيل أراضيَ لبنانية وإقامة مستعمرات لمستوطنين يهود. بين كل التكهنات هناك إجماع على أن ما ترمي إليه إسرائيل هو اجتثاث كامل لـ«حزب الله»، وبذلك إنهاء النفوذ الإيراني في لبنان، الذي شكل ورقة تفاوض تبجحت بها طهران طويلاً خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة في ما سُميت «مباحثات الملف النووي»، وعليه؛ تُحقق الحرب على لبنان، بدايةً، هدفين: سحب ورقة التفاوض الإيرانية في لبنان، وإزالة خطر صواريخ «حزب الله».

تقول مصادر غربية مطلعة إن إسرائيل لن تعيد تجربة عام 1982 باحتلال لبنان أو إقامة منطقة عازلة كما حدث في دولة «لبنان الجنوبي»، وإنها ستتفادى حرب استنزاف مع مقاومة لبنانية دفاعية شرسة ستلحق خسائر محتمة بأرواح الجنود الإسرائيليين. وتقول المصادر إن إسرائيل ستستمر في عمليات القصف الجوي المدمر للحجر والبشر، مع عمليات توغل لقواتها تنفذ مهام محددة تستمر أياماً وتعود بعد إنجازها إلى قواعدها داخل إسرائيل، وفي اعتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا سيؤدي في النهاية إلى إنهاء الخطر الآتي من لبنان وإلى الأبد، ويبدو أن الولايات المتحدة تتوافق مع هذا التوجه.

لقد اعتقد الممانعون، وأولهم «حزب الله» وأسياده في طهران، أن قوتهم هي في نقطة الاشتباك بجنوب لبنان، وقدرتهم على شن حرب استنزاف ضد العدو الإسرائيلي كما خطط لذلك حافظ الأسد. ما لم تقدّره الممانعة وإيران أن إسرائيل، منذ «محادثات الشرع - باراك» في كامب ديفيد قبل نحو ربع قرن، عملت بجهد على تجهيز نفسها عسكرياً ومخابراتياً وتقنياً للإجهاز على نقطة الاشتباك، ولو بتدمير بلد بأكمله، وهذا ما تسعى إليه الآن.

هناك من يراهن على عدم قدرة إسرائيل على تحقيق طموحاتها في لبنان؛ لأنها تقاتل على جبهات ثلاث: غزة، ولبنان، وإيران. وكثيرون ينتظرون الرد الإسرائيلي على إيران؛ الذي تتخوف منه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. لكن يقول القائد السابق لـ«القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)»، الجنرال فرنك ماكينزي: «ضربت إسرائيل مسلحي (حزب الله) في لبنان؛ بما في ذلك اغتيال زعيمهم». وأضاف: «والآن؛ الشرق الأوسط، مع كل التوترات والصراعات التي مزقت المنطقة لسنوات، وصل إلى منطقة مجهولة، يمكن أن تؤدي بإسرائيل إلى احتلال جنوب لبنان».

ويقول ماكينزي، العارف بكل أسرار الشرق الأوسط: «لقد قلنا دائماً إن إيران تمتلك عادة الخطوات الدنيا على سلم التصعيد؛ وتمتلك إسرائيل والولايات المتحدة جميع الخطوات الأعلى على هذا السلم. وهذا هو المكان الذي نحن فيه الآن. الزخم والمبادرة كلها إلى جانب إسرائيل». ويضيف: «لدى إسرائيل كثير من الخيارات. يمكنهم أن يفعلوا ما يريدون ضد إيران، وبثقة كبيرة... يمكنهم ضرب البرنامج النووي، أو مرافق إنتاج النفط... يمكنهم ضرب القيادة الإيرانية، أو يمكنهم أن يفعلوا أقل من ذلك».

هل تستطيع إيران الدفاع عن نفسها قبل الدفاع عن جنوب لبنان؟ يؤكد الجنرال ماكينزي: «المبادرة الآن إلى جانب إسرائيل بشكل مباشر. تبدو إيران ضعيفة وغير فعالة. ليس لديهم الكثير. إذا ضربتهم إسرائيل مرة أخرى، فلن يرد الإيرانيون بهجوم (ساحق)، كما يهددون. لا يمكنهم تنفيذ ما هو أفضل مما فعلوه بصواريخهم الباليستية. يمكنهم إطلاق طائرات من دون طيار، ويمكنهم إطلاق صواريخ (كروز)... لكنهم هُزموا».

النظام الإيراني عند أضعف نقطة له. الشرق الأوسط لديه الفرصة للتعافي من السياسات المدمرة للنظام وأذرعه. إعطاء النظام شريان حياة يسمم الشرق الأوسط لعقود مقبلة. هذا لا يتعلق فقط بإسرائيل، ولكن بالمنطقة بأكملها.