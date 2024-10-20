عندمَا قالَ معلقون إيرانيون إنَّه سيتمُّ استهدافُ دولِ الخليج، والسعوديةُ من بينها، في حالِ هاجمتْ إسرائيلُ منشآتِهم البتروليةَ الحيوية، دخلتِ الأزمةُ في احتمال تصعيد جديد وخطير. هذه الأصواتُ الإيرانية التي تحدَّثت عن توسيعِ دائرة الصِّدام لم تكنْ رسميةً، ومع هذا لا يمكنُ للعالمِ تجاهلها، والأزمةُ تكبر شهراً بعد شهر. المعركةُ بدأت في غزةَ بين إسرائيل و«حماس»، ثم أدخلَ «حزب الله» لبنانَ في الحرب، والآنَ العالمُ ينتظر مواجهةَ قوتين كبريين إقليميتين: إسرائيل وإيران. هل حقّاً تفعلها إيرانُ وتهاجمُ دولَ الخليج؟ لا ننسَى شهر سبتمبر (أيلول) 2019، عندما هُوجمت منشآتُ بقيق النفطيةُ السعودية، إذ أنكرت إيرانُ حينَها ضلوعَها، وتبنَّاها الحوثيون، إلا أنَّ بصماتِ الجريمةِ تشير إلى طهران. الهجومُ نجحَ في وقف خمسة في المائة من إمداداتِ النّفطِ العالمية، وقفزتِ الأسعارُ عشرة في المائة لبضعةِ أيام.

لاحقاً تدارك قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» الإيراني، قائلاً إنَّ ما حدثَ خطأ، وما كانَ ينبغي، وأنَّه كانَ مستعدّاً للذَّهابِ إلى الرياض لإصلاحِ العلاقة. سليماني قُتل بعدهَا بثلاثةِ أشهر في غارةٍ أميركيةٍ انتقاماً لهجومٍ دبَّره على قاعدةٍ أميركيةٍ في العراق. كانَ استهدافُ منطقةِ بقيق النفطية السعودية حالةً نادرةً في تاريخ علاقة البلدين. فمنذ نهاية حربِها مع العراق في الثمانينات، تحاشتْ إيرانُ فتحَ جبهةٍ مع جيرانِها الخليجيين، لكن استمرّت العلاقةُ مضطربةً موسمياً تخللتها نشاطاتٌ تخريبية، إلى أن عُقد اتفاقٌ في غايةِ الأهمية، في بكينَ، بين الجارتين. شخصياً، أستبعد أن تتجرَّأَ إيرانُ على استهدافِ المنشآتِ النفطيةِ الخليجية ردّاً على هجماتِ إسرائيلية، وذلك نظراً للأبعاد الخطيرةِ المتعددة. لدينا درسٌ تاريخيٌّ مشابه، فقد هاجمتْ إيرانُ سفنَ النفطِ الكويتية من قبيل الضَّغطِ على صدام العراق أثناءَ حربِها معه. جاءتِ النتيجةُ عكسيةً، فقد لجأتِ الكويتُ للولايات المتحدة التي شنَّت عملياتٍ عسكريةً أدَّت إلى تدميرِ مراكز إيرانَ التصديرية، واضطرت لـ«الاستسلام» وإيقافِ الحرب عام 1988. وفوقَ هذا، تسببتْ إيرانُ في دخول القواتِ الأميركية مياهَ الخليج، ولم تخرجْ منه منذ ذلك الحين. هناك أبعادٌ خطيرةٌ من استهدافِ إيرانَ دولَ الخليج، أولُها توسيعُ دائرةِ الهجومِ على إيران نفسِها، لأنَّ هذه الدول بالتأكيد ستدافع عن نفسِها. والبعدُ الثاني أنَّ المتضررَ من ضربِ المنشآتِ النفطية السعودية هي الصّين أهم بلدٍ لإيرانَ في العالم، لأنَّ معظمَ مداخيل طهرانَ منها. بكين تستوردُ من السعوديةِ نحو مليوني برميلٍ، وبالتالي فإنَّها تُعرّضُ اقتصادَ الصّينِ للخطر نتيجةَ الانقطاع، وكذلك بسببِ الارتفاعِ الكبير الذي سيصيبُ الأسعار. يضافُ إلى هذا أنَّ الصينَ هي الضامنُ لاتفاق بكينَ بين الرياض وطهران. والبعدُ الثالثُ ستصبح إيرانُ خطراً على مصالحِ العالم، ودولةً مارقةً، ما يُبرّر للغير استهدافها. ندركُ أنَّ إيرانَ تمرُّ بأيامٍ صعبةٍ وتحدياتٍ غيرِ مسبوقة، فهي بَنت خططَها على حزامٍ من «البروكسي» يلعبُ دورَ الرَّادعِ في توازنِ القوةِ مع إسرائيل. وبشكلٍ مُحيّر ومفاجئ انهارتْ جبهةُ إيرانَ الخارجية هذه، وأصبحت مكشوفةً بعد تدميرِ قدرات «حماس» و«حزب الله». واليوم تتحدَّث إسرائيلُ عن مرحلةٍ جديدة في الحرب... هناك بنك من الأهداف داخل إيران لم يكن متاحاً سابقاً، فيه خياراتٌ نوويةٌ ونفطيةٌ وعسكريةٌ وحكومية. وتبدو عازمةً على النيل من طهرانَ مباشرةً وتهديدِ نظامِها، وليس إضعافه فقط. وهذا تطورٌ في غاية الخطورة، فمعظمُ دولِ المنطقة قد لا تكرهُ فكرةَ تقليمِ مخالبِ إيران التي أصبحتْ مؤذيةً إقليمياً لكنَّها، في رأيي، ليست مع الذَّهاب إلى أبعد من ذلك بإسقاطِ النظام. وإسقاط النّظام من حيث المبدأ يُمثلُ تهديداً لكلّ الحكوماتِ في المنطقة، وثانياً لأنَّ الانهيارَ يجلبُ الفوضَى العابرةَ الحدود، وهي خطرٌ على الجميع.

الواقعُ اليوم يقول إنَّ إسرائيلَ في حالةِ حرب مع إيران، وكثيرون يحذرون، بمن فيهم واشنطن، بأنَّها قد تخرج عن السيطرة. كيف؟ الاحتمالات أولُها أن تصدر إيرانُ أزمتَها بتوسيع جبهاتِ المعارك بالهجوم على دول الخليج. الثاني أن تضطرَ الولاياتُ المتحدة للدّخول في الحربِ في حالِ فشلت إسرائيلُ وصارت في خطر. أو أن تنجحَ إسرائيلُ في إسقاطِ النظام، وقد برهنت على تفوُّقِها الاستخباراتي والعسكري. هذه احتمالاتٌ بعيدةٌ، لكنَّها ليست مستحيلة الحدوث، فقيامُ إسرائيلَ بعمليةٍ عسكريةٍ لعامٍ كامل في غزة، كانَ مستبعداً وفعلته. وكانَ القضاءُ على قيادات «حزب الله» أمراً خارجَ التَّخيُّلِ إلى ما قبل بضعةِ أسابيعَ، وحَدث.