رامي الخليفة العلي



في خضم التوترات التي تجتاح المنطقة، ظهرت تصريحات من قادة إيرانيين تعيد إلى الأذهان تاريخاً طويلاً من التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية. حديث محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني حول إمكانية التفاوض مع فرنسا بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يخص لبنان بشكل مباشر، يمثّل تدخلاً في الشؤون الداخلية للدولة اللبنانية، ويعيد فتح جراح قديمة كانت المنطقة تعمل جاهدة على مداواتها. رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، لم يتأخر في التعبير عن استغرابه من هذا الموقف، واصفاً إياه بمحاولة فرض وصاية مرفوضة على لبنان. خطوة ميقاتي جاءت لتعكس شعور العديد من اللبنانيين بالاستياء والغضب من تكرار التدخلات الخارجية في شؤون بلادهم. وفي تحرك رسمي يعزز هذا الموقف، قامت وزارة الخارجية اللبنانية باستدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت للاحتجاج على تصريحات قاليباف، وهو مؤشر واضح على أن الحكومة اللبنانية، رغم الظروف الصعبة، ما زالت تسعى للحفاظ على استقلالية قرارها الوطني.

التصريحات الإيرانية لم تقتصر على الشأن اللبناني فحسب، بل امتدت لتشمل الجزر الإماراتية الثلاث؛ طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وكذلك ملف استقلال وعروبة البحرين. وفي هذا السياق، جاءت تصريحات كمال خرازي رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية لتصب مزيداً من الزيت على النار، مما أثار استنكار أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الذي أكد رفضه لهذه التصريحات واعتبرها غير مسؤولة. لا شك أن تصريحات السيد البديوي تعكس وجهة نظر شعوب وحكومات المنطقة، فالتاريخ يشهد على توتر مستمر في العلاقات العربية الإيرانية، وهو توتر تغذيه تدخلات طهران المستمرة في شؤون الدول العربية. هذه السياسة لم تسهم سوى في تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وهو ما يجعل الحوار الجاد بين الجانبين أمراً ضرورياً، لكنه مشروط باحترام سيادة الدول ووقف التدخلات.

المنطقة تعيش اليوم وضعاً معقداً للغاية، نتيجة لتصاعد التوترات والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة والهجوم على حزب الله، مع تزايد احتمالات المواجهة الإسرائيلية الإيرانية. في ظل هذه الأوضاع، يجب على إيران أن تعيد النظر في سياساتها الخارجية وأن تتجنّب أخطاء الماضي. استمرارها في النهج ذاته سيعود بالسلب على الشعب الإيراني قبل أي أحد آخر. المنطقة بحاجة إلى الاستقرار، وإيران مطالبة بالعمل على تحقيق هذا الهدف بدلاً من تقويضه. ولعل الحالة اللبنانية مثال واضح فقد وافقت السلطات الشرعية المتمثلة برئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة على تطبيق القرار 1701، وكذلك دعت قوى المعارضة التي اجتمعت في معراب إلى تطبيقه، وكذلك فعلت القيادات الروحية التي اجتمعت في بكركي، والقرار يرتكز على تطبيق القرار 1559 الذي يدعو لنزع سلاح المليشيات وعلى رأسها حزب الله. وما ينطبق على لبنان ينطبق على كافة الدول العربية. لا يمكن لإيران أن تستمر في لعب دور المعرقل لتحقيق الاستقرار. التحديات التي تواجهها المنطقة اليوم تتطلب تعاضداً وتعاوناً وليس مزيداً من الشقاق والتدخلات. فإذا أرادت إيران حقّاً أن تكون جزءاً من الحل، فعليها أن تبدأ بوقف التدخل في شؤون جيرانها والكف عن سياسة دعم المليشيات، لأن استقرار المنطقة سينعكس إيجاباً على الجميع، بما في ذلك إيران نفسها.