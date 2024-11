سامي الدجوي



قد تعرف موظفين لديهم سنوات طويلة من الخبرة، فهل تعدّهم خبراء؟ في هذا المقال سنوضح الفرق بين موظفين أصحاب ممارسة طويلة وبين موظفين يملكون خبرة حقيقية «خبراء». ودعونا نستكشف سوياً الخصائص الخمس للخبير الحقيقي.

يعرّف الخبير بأنه شخص يمتلك معرفة متخصصة ومهارات متميزة متعلقة بعمله، ويعمل في مجال تخصصه مكتسبًا منه ممارسات متنوعة وتجارب متعددة على مر الزمن. نخرج من هذا التعريف بخمس خصائص تُحدد لنا من هو الخبير، وهي:

1. أن يمتلك الشخص التخصص، أي أن معرفته متخصصة في مجال محدد، في أي مجال سواء كان مجاله إدارياً أو علمياً أو إجتماعياً أو مهنئاً أو فنياً، ويمتلك فهماً عميقاً بتخصصه ومعرفة شاملة بتفاصيله. 2. أن يكون لديه مهارات تساعده على تطبيق تلك المعرفة للقيام بعمله باحترافية. 3. أن يتعلم دروساً مستفادة التي تحصل عليها من التجارب السابقة سواءً كانت ناجحة أو غير ناجحة. 4. الممارسة المتعمدة (Deliberate Practice) في تطبيق المعرفة والمهارات والدروس المستفادة في العمل. 5. عدد سنوات العمل والتي يُطلق عليها «سنوات الخبرة»، فلا يوجد إجماع بين علماء الإدارة وعلماء النفس على تحديد عدد سنوات الخبرة التي تؤهل الشخص ليصبح خبيراً. ومع ذلك، هناك بعض النظريات والدراسات التي تُقدم أفكاراً في هذا الموضوع، أبرزها: «قاعدة 10,000 ساعة» التي قدمها البروفيسور K. Anders Ericsson وزملاؤه في مقالهم المنشور بعنوان The Making of an Expert عام 2007، والتي عرضها أيضاً الكاتب Malcolm Gladwell في كتابه الصادر بعنوان Outliers عام 2008، حيث تقول هذه القاعدة إن الوصول إلى مستوى خبير محلي في مجال محدد يتطلب حوالي 10,000 ساعة من الممارسة المتعمدة، وهذا يعادل تقريباً 10 سنوات من الممارسة اليومية لمدة لا تقل عن 3 ساعات متواصلة ومكثفة وموجهة. أما الوصول إلى مستوى خبير عالمي فقد يتطلب أن تكون الممارسة 25 سنة.

من المهم أن ندرك بأن قاعدة 10,000 ساعة ليست قانوناً صارماً، فقد تزيد مدة العمل عن 10 سنوات وقد تنقص، بناءً على عوامل أخرى، منها: الإتقان في العمل، والتنوع في الممارسة، والاستمرارية في التعلّم، والفاعلية في التدريب. بالإضافة إلى مجال التخصص ونظام العمل وقدرة الفرد. حيث إن مجالات تخصص مثل العلمي والتقني والإبداعي تتطلب وقتاً أطول لإتقانها من غيرها. وأن نظام العمل الذي يُقدم تغذية راجعة للموظف لتحسين أدائه ومعالجة نقاط ضعفه تساعده على التعلم أسرع. وأن قدرة الفرد في سرعة التعلم وكفاءته في تطبيق المهارات وبراعته في الاستفادة من دروس التجربة، كل ذلك يساعدة على أن يكون خبيراً أسرع.

تلخيصاً لما سبق، تُظهر الأبحاث أن الخبرة ليست سنوات مُتراكمة ومتكررة وقضاء وقت طويل في العمل؛ فالخبرة الحقيقية تتطلب الالتزام عميقاً بخمس خصائص أساسية، وهي: المعرفة المتخصصة، والمهارات العملية، والتعلم من التجارب، والممارسة المتعمدة، وقضاء ما يقارب 10,000 ساعة عمل. فهذه الخصائص تصنع الفارق بين الممارس العادي والخبير الحقيقي. ولتحقيق التميز، يجب أن يكون التركيز على الكيفية (النوعية) وليس فقط الكمية (المدة)، مما يُتيح التحوّل من مجرد ممارسة طويلة إلى خبرة فعالة ومؤثرة. أخيراً، إن امتلاك السعودية للخبراء الوطنيين الحقيقيين - بفضل الله تعالى ثم بجهود القيادة - هو الطريق الأمثل لتحقيق رؤيتها 2030 بكفاءة وفاعلية. فلنحول كل موظف إلى خبير حقيقي في مجاله، حتى تمتلك السعودية عدداً كبيراً من الخبراء في جميع المجالات العلمية والإدارية والإنسانية والفنية والعسكرية والأمنية، لنرى السعودية يوماً ما تُصدّر الخبراء المحليين إلى جميع أنحاء العالم.