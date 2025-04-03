سامي الدجوي



دعونا نتخيل أنك قررت بناء منزل، ستبدأ بوضع قواعد خرسانية قوية لتثبيت الهيكل، ثم ستقيم الإطار الداخلي الذي يحدّد شكل المنزل ومساحاته الداخلية، ثم يتم وضع النظم الخاصة بخدمات المياه والكهرباء والتليفونات وغيرها. إذا تأملت جيدًا، ستجد أن بناء المنزل يشبه إلى حد كبير ببناء المنظمة، فكلاهما يحتاج إلى تخطيط دقيق وتنفيذ منظّم يضمنان الاستقرار والفاعلية. دعونا الآن نتعمق في هذا التشبيه، لنوضح كيف يمكن تطبيقه عمليًا على بناء هيكل المنظمة.

عند بناء المنزل، تبدأ بصب القواعد الخرسانية الصلبة التي تحمل الهيكل بأكمله. وبنفس الطريقة، تعتمد المنظمة على رؤية واضحة وأهداف إستراتيجية تمثل أساسًا راسخًا يُبنى عليه كل قرار أو إجراء مستقبلي. بعد ذلك، يُقام الإطار الخشبي الذي يُعطي المنزل شكله العام ويحدد مساحاته وغرفه الداخلية، وهذا يشبه تمامًا الهيكل التنظيمي في المنظمة، الذي يُقسّمها إلى إدارات وأقسام ويُحدد العلاقات والمهام بوضوح. تلي هذه الخطوة تركيب الجدران والسقف لتوفير الحماية والعزل والخصوصية، وهذه في المنظمة هي الأنظمة والإجراءات الداخلية التي تضبط سير العمل وتضمن الكفاءة في الأداء، وتسمح بتدفق المعلومات بوضوح وانسيابية بين جميع الأقسام. بعد ذلك تأتي مرحلة تمديد أنظمة الخدمات الداخلية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز، والتي تقابلها في المنظمة البنية التحتية من أنظمة التقنية والموارد البشرية والمالية لسير العمل بسلاسة وأداء المهام بكفاءة. وفي الختام، يصل المنزل لمرحلة التشطيب النهائية، مثل طلاء الجدران وتركيب الأرضيات واختيار الديكورات لجعله جذابًا ومريحًا. هذه المرحلة في المنظمة تمثل ثقافة المنظمة وهويتها، بما في ذلك القيم التي تؤمن بها المنظمة، وأساليب التواصل الداخلي والخارجي، وسمعة المنظمة لدى الجمهور. ورغم أن المنزل بعد هذه المرحلة يكون جاهزًا للسكن، إلا أنه يحتاج إلى صيانة مستمرة وتحديثات دائمة لتحافظ على قيمته واستدامته. كذلك المنظمات الناجحة؛ لا تتوقف عند البناء فحسب، بل تحتاج إلى تقييم مستمر وتحسين دوري يشمل مراجعة الأهداف، وتحليل الأداء، وتطوير الإستراتيجيات لتواكب تحديات المستقبل ومتغيراته.

لقد أثبتت هذه الرحلة الممتعة في بناء منزلك ومنظمتك أن النجاح يبدأ بالأساسيات؛ فكما أن البناء يحتاج إلى هندسة دقيقة، تحتاج المنظمة إلى إدارة متخصصة. فبدون أساس متين (رؤية وأهداف إستراتيجية)، يصبح الهيكل هشًا. وبدون أنظمة محكمة (عمليات وإجراءات)، تسود الفوضى وتضيع الجهود. وبدون ثقافة تنظيمية قوية وقيم راسخة، تفقد المنظمة هويتها وقدرتها على جذب المواهب والجمهور. والأهم من ذلك، بدون صيانة دورية وتطوير مستمر، تظل المنظمة راكدةً في عالم يتغير بسرعة. وهنا يأتي دور التخصص: فكما أن بناء منزلك يحتاج إلى مهندس معماري لتصميم الهيكل، ومهندس مدني لتنفيذ البناء، ومهندس كهربائي وميكانيكي لتجهيز الأنظمة الداخلية، فإن بناء منظمتك يحتاج إلى: متخصص في الإدارة الإستراتيجية لرسم الرؤية ويضع الأهداف، ومتخصص في الموارد البشرية لبناء فريق عمل متماسك، ومتخصص في إدارة العمليات لتحسين العمليات التشغيلية والإنتاجية. فهل يُعقل أن تترك بناء منزلك لشخص غير متخصص؟ بالطبع لا! إذن، لماذا تُهمل بعض المنظمات تخصصية الإدارة عندما يتعلق الأمر بمستقبل منظمتك؟

تلخيصًا لما سبق، بناء المنظمة الناجحة كبناء المنزل المتكامل: أساسه الرؤية، وهيكله التنظيم، وحياته الأنظمة والثقافة. وتمامًا كما يحتاج المنزل لمهندسين متخصصين، تحتاج المنظمة لمتخصصين في الإدارة. أخيرًا، كما أن الوطن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه، فإن المنظمات السعودية لن تنمو وتزدهر إلا بالمتخصصين. وقد أنعم الله على هذا الوطن الطموح بقادة وضعوا لنا رؤية واضحة وإطارا تنظيميا متينا وأنظمة فعالة تُمكّن لنا من الإنتاج والنمو والتطور لتكون السعودية يومًا ما ضمن مجموعة الدول الصناعية السبع.