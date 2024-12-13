سهوب بغدادي

تزامنًا مع اقتراب انتهاء العام يضع العديد من الأشخاص أهدافاً وخططاً للعام الجديد، ومن المتعارف عليه أن وضع الأهداف أولى خطوات تحقيقها، إلا أن كثيرًا من الأشخاص يواجهون تحديات في تحقيقها لأسباب عديدة، وفي هذا المقال، أعرض لكم قاعدة الأهداف الذكية أو ما يطلق عليه «SMART»، إذ يعبّر كل حرف عن إطار محدد يعتمد على مفهوم معين.

الحرف الأول: يعكس تحديد الهدف specific، بحيث يعي الشخص كليًا ما يود تحقيقه.

الحرف الثاني: يشير إلى أن الهدف قابل للقياس measurable ويمكن أن يتابع الشخص التقدم والتطور بشكل مستمر.

الحرف الثالث: أن يكون الهدف قابلاً للتحقيق، achievable أي واقعيًا ويمكن الوصول إليه مع توفر الموارد المطلوبة واللازمة لإتمام الأمر.

الحرف الرابع: يعكس الملاءمة relevant عندما يتوافق الهدف مع القيم والأولويات التي يمتلكها الشخص.

الحرف الخامس: يعبر عن عنصر الوقت Time أي يكون هناك وقت محدد لتحقيق وإنجاز الهدف.

في هذا الصدد، إليكم مثالاً على هذه القاعدة: «أرغب بالعمل على تحسين صحتي ولياقتي العامة بنسبة 30 % في الربع الأول من عام 2025 عبر تقليص كمية السكريات والوجبات السريعة إلى مرة واحدة والمشي ثلاث مرات في الأسبوع.

فيما تطبّق ذات القاعدة في نواحٍ أخرى كالحياة المهنية والاجتماعية وما إلى ذلك، وتستوعب عددًا أكبر من الأشخاص كفرق العمل والأهل والأصدقاء والمحيط، ولا ننسى أن نعتز ونحتفي بإنجازاتنا البسيطة واليومية بأبسط الموارد المتاحة خلال رحلة تحقيق الأهداف، أيضًا التحلي بقدر كافٍ من المرونة لعمل تعديلات أو تغييرات على تلك الأهداف في حال أثبتت عدم جدواها أو وجود خطة عمل وأساليب جديدة أكثر نفعًا للتوصل إليها.

«يجب أن تكون رغبتك في النجاح أكبر من خوفك من الفشل» - بيل كوزبي.