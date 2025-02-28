> ليس لدينا جائزة سنوية لأفضل تصويرٍ سينمائي.‬

> ليس لدينا جائزة سنوية لأفضل تمثيل رجالي أو نسائي، أدوار أولى أو ثانية أو كومبارس.

> ليس لدينا جائزة لأفضل مخرج.

> ليس لدينا جوائز لأفضل موسيقى أفلام.

> ليس لدينا جوائز لأفضل مونتاج أفلام ولا لكُتَّاب السيناريو ولا لمُصمّمي الديكور أو مهندسي الصوت.

> ليس لدينا جمعية نقدية عربية شاملة تُطلق جوائزها العربية والعالمية.

> في الواقع ما لدينا هو رميُ أفلام على الشّاشات والتّوجه بالجيد منها إلى المهرجانات أو عرض أخرى على الجمهور السائد.

> ما الذي ينقص السينمائيين العرب وأهل الفن جميعهم لإنشاء أكاديمية للسينما أو اتحاد للسينمائيين كما أكاديمية العلوم والفنون السينمائية أو مؤسسة «جوائز الفيلم الأوروبي» أو «البافتا» أو سواها؟

> الجواب أن ما ينقصنا هو الطُّموح وما نعاني منه هو الفردية والاتكال على السهل والجاهز وتقديم المال على الثقافة والفن وبالتالي الإنسان.

> كلّ ما هو مطلوب قرارٌ من مؤسسة خاصّة أو حكومية في إنشاء مظلة تضمّ كل هذه الجوائز يديرها وينتمي إليها سينمائيون ونُقاد وتمنح جوائزها في حفلة واحدة ستكون بعد ذلك تقليداً راسخاً ومفيداً للسينمائيين العرب.