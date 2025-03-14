أسامة يماني



التعلم من الأخطاء جزء أساسي من النمو الشخصي والمهني، وهو عملية معقدة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين للتحسين والتطوير. يعد الخطأ البشري في الفعل أو التصرف أو السلوك أو القول أو الحكم على الأمور أمراً طبيعياً، كما ورد في الحديث النبوي: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ»، مما يؤكد أن الخطأ سمة بشرية طبيعية.

تركز فلسفة «التعلم من الأخطاء» على أهمية استغلال الأخطاء كفرص للنمو والتحسين، وتشجع على اعتبارها تجارب تعليمية قيمة بدلاً من أحداث سلبية. في هذا السياق، يُبرز بروس فريدريك بلسنجيم -الكاتب والمفكر الأمريكي المعروف بكتبه حول النجاح الشخصي والمهني- أن الأخطاء جزء لا مفر منه في عملية التعلم والتطور. فهو يُشدِّد على ضرورة الاستفادة منها كفرصة لتحسين الأداء مستقبلاً، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات أو الإدارات. ويُعرِّف بلسنجيم الأخطاءَ بأنها مصدرٌ للتغذية الراجعة التي تُسهم في تعديل الاستراتيجيات وتحسين التخطيط. كما يحثُّ على تبني ثقافة التجريب والمخاطرة المحسوبة، مع تجنب الخوف من الفشل.

ومن وجهة نظر بلسنجيم، يكمن الحل في وضع خطط تصحيحية لتجنّب تكرار الأخطاء، مما يعزز الكفاءة ويسهم في تحقيق الأهداف بشكلٍ فعَّال. هكذا يحوِّل بلسنجيم النظرةَ السلبيةَ التقليديةَ نحو الأخطاء إلى نظرة إيجابية محفزة على النجاح.

لا يقتصر التعلّم من الأخطاء على الجانب العملي فحسب، بل هو درس في الحكمة والنمو. عبر التاريخ، أكد الفلاسفة هذه الفكرة، مثل أرسطو الذي قال: «التجربةُ أهمُّ مصدرٍ للتعلم»، وإيمانويل كانط الذي رأى أن «الخطأَ خطوةٌ نحو الحقيقة»، وجان جاك روسو الذي اعتبر أن «التعلمَ من الأخطاء أفضلُ معلم»، بينما ذهب فريدريك نيتشه إلى أن «الأخطاءَ أساسُ النمو الشخصي».

يبدأ التعلم من الأخطاء بالاعتراف بها، فهي الخطوة الأولى التي تتطلب شجاعةً وتواضعاً. أما الإنكار أو التبرير فيعيقان عملية التطور. بعد الاعتراف، يجب تحليل الأسباب الكامنة وراء الخطأ، مثل: نقص المعلومات، أو سوء التقدير، أو خلل التخطيط. ثم تأتي مرحلة استخلاص الدروس وطرح الأسئلة: كيف يمكن تحسين أساليب العمل؟ هل يُمكن تجنب الأخطاء المماثلة مستقبلاً؟

بناءً على هذه الدروس، تُوضَع خططٌ لتحسين العمليات واتخاذ قرارات أكثر فعالية، مع تعزيز التواصل داخل فرق العمل. فمن لا يتعلم من أخطائه يظلُّ متخلفاً عن الركب، عاجزاً عن تصحيح مساره نحو نموٍ ناضجٍ وقويم. ينطبق هذا على الجانبين الشخصي والمؤسسي، حيث يُسهم التعلم من الأخطاء في تحسين الأداء والكفاءة والإنتاجية، وتطوير المهارات، وزيادة المرونة في مواجهة التحديات، وتعزيز الإبداع، وبناء الثقة.

إضافةً إلى ما سبق، يُحسِّن التعلمُ من الأخطاء العلاقاتِ والاحترامَ المتبادل داخل المؤسسات، مما يدعم تحقيق الأهداف طويلة المدى. باختصار، يظل التعلم من الأخطاء ركيزةً أساسيةً في مسيرة التطور، سواء على المستوى الشخصي أو المهني أو المؤسسي.