فيصل الشامسي



تابعت عن كثب زيارة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما تابعها كل مهتم بالشأن الوطني، ومن قرأ مجريات هذه الزيارة يدرك مدى نجاحها على مختلف المستويات لا سيما تجاه ملفات التنمية والازدهار، لبناء مستقبل مشرق طموح بتطلعات القيادة الحكيمة.

حيث بحث سموه في هذه الزيارة التي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة آفاق توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة بشكل أكبر وأكثر فاعلية في مختلف القطاعات الحيوية، بحيث تسهم هذه التقنيات نحو تحقيق النقلات النوعية في زيادة الإنتاجية والجودة الحياتية، وتسهم في التطوير المستدام وفق أفضل الممارسات العالمية.

في هذه الزيارة التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بكبار مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية وفي مقدمتهم دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، الذي احتفى بزيارة سموه، وأقام على شرف قدومه اجتماع عشاء رسمي، وعبر الرئيس الأمريكي على أهمية هذه الزيارة التي من خلالها استعراض العلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تجمع البلدين، والتي تصب تجاه ترسيخ التعاون المشترك.

كما اجتمع سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بكبار مسؤولي القطاعات الاقتصادية والتكنولوجية المتقدمة والطاقة والبنية التحتية، لبحث سبل التعاون ضمن أطار العلاقات الاستراتيجية، ودفع عجلة التقدم في هذه الملفات لما فيه الازدهار ودعم المصالح المشتركة.

والناظر في هذه الزيارة يدرك حجم التقدير الذي تحظى به دولة الإمارات وقوة تأثيرها، حيث عرفت بمصداقيتها ورؤيتها الواضحة، واستراتيجياتها الناجحة في التعامل مع مختلف الملفات، وهذه الثقة بنيت عبر السنين الماضية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات قدوة في تسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بأحدث إصدارتها، وتوظيفها لمصلحة البشرية، حيث اعتنت ببنيتها التحتية، التي تعزز جودة الحياة الخدمية والتعليمية والصحية وغيرها، وأوجدت سبل تمكينها بما يتحقق من خلالها من الازدهار والتنمية.

تحرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على بناء العلاقات الناجحة على المستويات الإقليمية والدولية كافة، ومع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء العلاقات الاستراتيجية والتنموية التي تصب في مصلحة الشعوب واستقرارها، وتحقيقاً للرؤى الوطنية نحو المزيد من البناء والازدهار، وهذا نهج دولة الإمارات منذ بزوغ فجرها المشرق على يد الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

دولة الإمارات ثابتة على النهج الواضح الحكيم، والقيم المتمثلة في النزاهة والشفافية في بناء علاقاتها الاستراتيجية، ما جعل الدول القريبة والبعيدة تتسابق إليها، وهذه ثمار الجهود العظيمة لقيادتنا الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.