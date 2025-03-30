عثمان بن حمد أباالخيل

من الطبيعي أن يكون ولاء الموظف أو الموظفة للجهة التي يعمل بها. الموظف الذي ولاؤه للجهة التي يعمل فيها هو موظف منتج مجتهد يؤدي عمله بالوجه المطلوب، هذا إذا وفّق بمدير ولاؤه للجهة التي يعمل فيها فالجميع ولاؤهم لجهة واحدة، وهدفهم واحد.

على الشركة أو أي منشأة أو أي جهة أخرى أن تحث الموظفين جميعاً على مبادئ الولاء، بدون الولاء تكون بيئة العمل غير صحية. إن من عدم الولاء كذلك الأنانية، حيث يركز المدير على مصلحته الشخصية ويتجاهل مصالح الموظفين مما يدفع الموظفين إلى التسيب وعدم المبالاة وغياب روح العمل والفريق الواحد. إن تعزيز الولاء عند الموظفين في الشركة أو المنشأة أولويات إدارة الشئون الإدارية والإدارة العليا أولاً وعليها تقع هذه المسؤولية، في البداية عليها معرفة تصرفات المديرين مع موظفيهم وكيف يعاملونهم، وعدم ترك جميع القرارات للمديرين فلا بد من وضع جدول يوضح حدود صلاحيات المدير بحيث لا يستغل حاجة الموظف فيجعله تابعاً له دون الجهة التي يعمل فيها، ومن أسباب ولاء الموظف للمدير عدم الاستقرار الوظيفي وخوفه من الاستغناء عنه في أي وقت فيكون همه إرضاء مديره دون الجهة التي يعمل فيها.

يمكن قياس مدى الولاء عن طريق استبيان معد بطريقة علمية يعكس مدى الولاء ونسبته ووضع الحلول لرفع نسبة الولاء. بعد كل هذا على المنظمة أن تتخلص بالطرق النظامية القانونية من الموظفين الذين لا يملكون الحد الأدنى من الولاء؛ تفادياً للخسائر المادية والسمعة السيئة في الوسط الذي تعمل فيه.

الموظفون الغاضبون قد يفشون أسرار الشركة أو يهملون حمايتها حين التنقل بين المنظمات خصوصاً بين البنوك والشركات ذات طبيعة الإنتاج والمنافسة في السوق. سرية المعلومات في الشركات والبنوك تشير إلى مجموعة الإجراءات والسياسات والتقنيات التي تهدف إلى حماية المعلومات من الوصول غير المصرح به، والاستخدام غير المشروع، أو الإتلاف وإجراء التغيير غير المصرح به، والتسريب، ويهدف أمن المعلومات إلى ضمان سلامة وسرية المعلومات، في حال تم تخزينها على أنظمة الحاسوب للشركة.

سرية المعلومات والبيانات مهمة جداً وعلى المنظمات والشركات والبنوك توقيع اتفاقية السرية مع الموظفين الذي لهم علاقة مباشرة مع تلك المعلومات، اتفاقية مقاضاة الموظف الذي يبوح بها خصوصاً للمنافسين الذين يستغلون تلك المعلومات. ومن باب الاحتياط على المنظمات بكل أنواعها وأنشطتها توفير أنواع مختلفة من البرامج المصممة لتتبع حركة البيانات والإبلاغ عن أي نشاط غير معتاد، مثل إرسال الملفات كبيرة الحجم خارج شبكات الشركة. إن سرعة تنقل الموظفين بين المنظمات ليس مرغوباً في عالم التجارة والصناعة فهو أقرب الطرق لإفشاء ما يحمل الموظف من معلومات. نصيحة: عند تعيين موظف جديد في منصب يتيح له الحصول على المعلومات على المنظمة توقيع اتفاقية السرية.