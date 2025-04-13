عبداللطيف آل الشيخ



الفضول شرارة السؤال التي لا تنطفئ، فمنذ فجر البشرية والفضولُ هو الشرارةُ التي أضاءت دروبَ الظلام، وحوّلت الحجارةَ إلى أدواتٍ، والنجومَ إلى خرائط، والهمساتِ إلى أساطير. إنه ذلك القنديلُ السحريُّ الذي يحمله الإنسانُ في رحلته الأبدية نحو المجهول، يسبر أغوارَ الكونِ ويشقُّ طبقاتِ الزمنِ بحثًا عن إجاباتٍ. ولكن، ماذا حدث لفضولنا في العصر الرقمي؟ هل تحوّل إلى وحشٍ جائعٍ يلتهم البياناتِ دون شبع، أم صار جناحًا من نورٍ يحلّق بنا نحو آفاقٍ لم تكن في بالِ أسلافنا؟ هنا، حيث تتداخل الأصفارُ والواحداتُ مع نبضاتِ القلبِ، تنبثقُ ظاهرةٌ جديدةٌ تُدعى «الفضول الرقمي»، تحمل في طياتها أسئلةً وجوديةً عن ماهيةِ المعرفةِ ومصيرِ الإنسانيةِ في عصرِ التدفقِ المعلوماتيِّ اللامحدود.

لطالما كانت الأدواتُ امتدادًا للفضول الإنساني. فحين نقش الإنسانُ الأولُ رموزًا على جدرانِ الكهوفِ، كان يبحث عن خلودِ الذكرى. وعندما اخترع «غوتنبرغ» المطبعةَ حوّل المعرفةَ من نهرٍ هادئٍ إلى فيضانٍ ثائرٍ. أما اليوم، فقد صارت «السحابةُ الرقميةُ» وعاءً كونيًا يحوي كلَّ ما خطّته الأيدي، وكلَّ ما خطرَ بالعقولِ. لكن المفارقةَ تكمن في أننا -لأول مرةٍ في التاريخ- نواجه «فائضَ إجاباتٍ» قبل أن نكملَ صياغةَ أسئلتنا! فبينما كان الفيلسوفُ اليونانيُّ يمضي سنواتٍ بحثًا عن كتابٍ نادرٍ، أصبح بإمكان طفلٍ في العاشرةِ أن يصلَ إلى مكتبةِ الكونجرس خلال نقرةٍ واحدةٍ. هنا يتجلى «الفضول الرقمي» كقوةٍ مزدوجةِ الوجهِ: إنه مفتاحُ جناتِ المعرفةِ، لكنه قد يكون أيضًا سيفًا ذا حدينِ يقطعُ خيطَ التفكيرِ النقديِّ إن أُسيء استخدامُه.

في مختبراتِ علمِ الأعصابِ الرقميةِ، بدأ العلماءُ برسمِ خريطةٍ جديدةٍ للفضولِ البشريِّ. فحين ننقرُ على رابطٍ ما بدافعِ الفضولِ، تُطلِقُ أدمغتُنا دفقةً من الدوبامينِ تشبه تلك التي تنتجُ عن حلِّ لغزٍ أو اكتشافِ كنزٍ. لكن الخوارزمياتِ الذكيةَ تعرفُ هذا جيدًا، فتصممُ مساراتِ تصفّحِنا كي تبقينا في حلقةٍ مفرغةٍ من «الفضول الاستهلاكي». هل نحن أمام نوعٍ جديدٍ من التطورِ البيولوجيِّ حيث يتكيّفُ الدماغُ مع نمطِ «القفزِ بين النوافذِ» بدلَ التعمقِ في الكتبِ؟ أم أننا نعيشُ انقلابًا معرفيًا تُعيدُ فيه الآلاتُ صياغةَ غرائزِنا الأساسيةِ؟ في هذا المشهدِ السرياليِّ يصبح «الفضول الرقمي» مرآةً لعصرِنا: نرى فيها انعكاسَ جشعِنا المعرفيّ، وخوفَنا من الضياعِ، وحنينَنا إلى البساطةِ.

في أعماقِ الشبكةِ العنكبوتيةِ تدورُ حربٌ صامتةٌ بين قوتينِ عظميين: من يريدون فضولَنا الرقميَّ مفتوحًا كالنافذةِ ليجمعوا ذراتِ بياناتِنا ويصوغوا منها تماثيلَ ذهبيةً تُعبّرُ عن رغباتِنا الخفيةِ، وبين من يحاولون بناءَ قلاعٍ إلكترونيةٍ تحمي خصوصيتَنا. لكن أليس هذا الصراعُ نفسه هو ما يجعلُ «الفضول الرقمي» أكثرَ إثارةً؟ ففي كلّ مرةٍ نختارُ فيها ما نبحثُ عنه، أو نقررُ حذفَ تاريخِ تصفّحِنا، نشاركُ في كتابةِ فصلٍ جديدٍ من ملحمةِ الحريةِ الإلكترونيةِ. إنها معركةٌ وجوديةٌ بين رغبتنا في المعرفةِ المطلقةِ وحاجتنا إلى مساحاتٍ خاصةٍ، بين إغراءِ «الكلِّ متاحٌ» وضرورةِ «بعضُ الأشياءِ يجب أن تبقى غامضةً».

ماذا سيحدثُ لفضولِنا عندما تتفوقُ الآلاتُ علينا في طرحِ الأسئلةِ؟ ها هي الذكاءاتُ الاصطناعيةُ تبدأُ بابتكارِ فرضياتٍ علميةٍ لم تخطرْ على بالِ باحثينَ بشريين، وها هي الخوارزمياتُ تتنبأُ بأسئلتِنا قبل أن نعرفَ أننا نريدُ طرحَها. في هذا المشهدِ يتحولُ «الفضول الرقمي» من خاصيةٍ بشريةٍ إلى ساحةِ حوارٍ كونيٍّ بين العقلِ البيولوجيِّ والذكاءِ السيليكونيِّ. هل سنصبحُ مجردَ مساعدينَ للآلاتِ المتعطشةِ للمعرفةِ؟ أم أننا سنكتشفُ أشكالًا جديدةً من الإبداعِ حيث يندمجُ الحدسُ الإنسانيُّ مع القدراتِ الحسابيةِ الخارقةِ؟ الجوابُ ربما يكمنُ في تلك اللحظةِ السحريةِ التي يتحولُ فيها فضولُنا من سؤالٍ إلى حوارٍ، ومن بحثٍ عن إجاباتٍ إلى رقصٍ مع المجهولِ.

يبقى «الفضول الرقمي» امتدادًا لتلك الشرارةِ الأولى التي أضاءتْ عقلَ الإنسانِ البدائيّ وهو يتأملُ النجومَ. إنه مرآةٌ تعكسُ تناقضاتِ عصرِنا: فبينما نحملُ في أيدينا مفاتيحَ مكتباتٍ كونيةٍ، نجدُ أنفسَنا أحيانًا عاجزينَ عن فهمِ ما يحدثُ في الشارعِ المجاورِ. ربما تكمنُ العبقريةُ في أن نتعلمَ كيف نكونُ «فضوليينَ بحكمةٍ» بمعنى أن نستخدمَ تقنياتِنا لا كمخدِّرٍ معرفيٍّ، بل كمنظارٍ ثريٍّ يوسعُ آفاقَ رؤيتِنا دون أن يخطفَ أعينَنا من جمالِ الغموضِ. فالمعرفةُ الحقيقيةُ -كما علّمنا التاريخُ- لا تُختزَلُ في كمِّ المعلوماتِ، بل في فنِّ طرحِ السؤالِ الذي يضيءُ الطريقَ للسؤالِ الذي يليهِ، في سلسلةٍ لا تنتهي من الاكتشافِ المُتجدِّدِ.