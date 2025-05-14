عوض بن حاسوم الدرمكي



الأمر الذي أفرح تساو وظن أن النصر سيتحقق بشكل سهل لم يتوقعه، وقام هوانغ كدليل على صدقه بإرسال عدد من السفن لتسليمها وقد هبّت الرياح الشرقية كما توقعها قادة المملكتين الصغيرتين، وما إن دَنَت من أسطول تساو تساو حتى تم إضرام النار بها وقد مُلئت بالكبريت والزيت.

وبينما قفز من بها، كانت ألسنة اللهب تنتقل سريعاً إلى أسطول تساو تساو، وفي تسارع الجنود للنجاة والسباحة باتجاه الشاطئ الغربي، تلقفتهم حراب ونبال الجيش الصغير، وتم هزيمة تساو تساو بطريقة كانت أقرب للمحال من تحققها!

ولم تركع وتتوارى في الظلال، بل وضعت خططاً سريعة لمدى طويل ودون ضجيج يلفت الأنظار، فتبنّت مبادرة «الألف موهبة» في 2008 لاستقطاب العلماء الصينيين المهاجرين وغير الصينيين والذين يمتلكون قدرات متقدمة في العلوم والتقنية الحديثة .

وفي مقدمتهم العبقري «ليو فينغ فينغ» الذي عمل في شركات تكنولوجيا عالمية، ثم أطلقت في 2015 مبادرة «صنع في الصين 2025» لتكون كل صناعاتها المختلفة من الألف إلى الياء مُصنّعة ومُنتجة داخلها لا مستوردة من الخارج!

وعملت على بناء سلاسل توريد محلية بالكامل لضمان التكامل الرأسي لاقتصادها، وبنت شراكات مع أسواق ناشئة بالخفاء لتأمين توريد مواد نادرة مثل الجاليوم والجرمانيوم اللازمة لصناعة الشرائح، وبنت شراكات بين الجامعات الصينية وشركات التقنية .

كما حدث بين جامعة بكين وSMIC، واستغلت عقوبات الغرب على روسيا لتصبح شريكها التجاري الرئيس مما عزز مواردها المالية لتمويل الأبحاث المتقدمة، والنتيجة؟

وأنتجت شركة SMIC شرائح 5 نانومترات بإنتاج ضخم وهي في طريقها لإنتاج شرائح 3 نانومترات بحلول 2026، ونجحت جامعة بكين بإنتاج شريحة خالية من السيليكون متفوقة على شرائح Intel الأمريكية بأداء أعلى بنسبة 40% واستهلاك طاقة أقل بنسبة 10%!