في يوم ما لا بد أن تتوقف الحرب على غزة، ومهما كانت نتائجها، فإن مجرد توقفها سينقل الفلسطينيين، وقضيتهم، من مكانٍ كانوا فيه الطرف الأضعف عسكرياً، إلى مكانٍ تكون فيه إسرائيل الطرف الأضعف سياسياً.

وهذا التطور الذي بدأت مقدماته بالظهور خصوصاً على صعيد الدول الغربية، وغيرها من دول العالم، هو أحد الأسباب الجوهرية للقلق الذي تشعر به إسرائيل، جرّاء وقوعها في عزلةٍ غير مسبوقةٍ في تاريخها، حين كان الغرب كله حاضنةً دافئةً ومضمونةً لها؛ ظالمةً أم مظلومة.

قلق إسرائيل من المغزى الذي ينطوي عليه مؤتمر نيويورك الوشيك، أوصل قيادتها السياسية إلى حالة من الانفعال وفقدان التوازن في اتخاذ القرارات، منها مثلاً قرار منع الوفد الوزاري العربي من زيارة رام الله، مع أن الوفد لا يمثل فقط الدول المشاركة فيه، بل يمثل العرب والمسلمين جميعاً، وقرارٌ كهذا تضاعفت آثاره السلبية؛ إذ إنه جاء في وقتٍ يجري فيه الحديث عن التطبيع، بما يغلق الباب أمام أي تقدمٍ في هذا الملف.

أمّا إذا نُظر للأمر من زاوية التصريحات الصادرة عن أقطاب المستوى السياسي من رئيس الوزراء إلى وزيري الخارجية والدفاع، فلا مغالاة لو وصفت بالجنونية، ليس فقط ضد الفلسطينيين والعرب، بل وصل الأمر إلى فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون بالذات، وبريطانيا كذلك، إذ بلغت التصريحات مستوى الإنذار والتهديد.

مؤتمر نيويورك الوشيك، ومن خلال كثافة ونوعية المشاركين فيه، يجسّد خطواتٍ عمليةً ونوعية نحو نقل حل الدولتين المجمع عليه عالمياً؛ من دائرة الشعارات والمطالب إلى دائرة العمل نحو تجسيده.

وما يقلق إسرائيل أكثر هو الاعترافات بالدولة الفلسطينية، سواءٌ ما تم منها وما يتم الوعد به، وهذا سيضع الدولة العبرية أمام واقعٍ لا تملك القدرة على محاصرته والحد من تطوراته، ورغم ظهور تحفظات أميركية على الاعتراف المسبق بالدولة الفلسطينية، وفق مقولة رفض الاعتراف أحادي الجانب، فإن الشكوك الإسرائيلية حول ثبات الموقف الأميركي تزداد كل يوم، خصوصاً بعد توالي مؤشراتٍ مستجدة على تراجع المكانة الإسرائيلية في الحسابات الأميركية؛ مثل استثناء إسرائيل من الزيارة الأخيرة للسعودية وقطر والإمارات، وإبرام اتفاق مع الحوثي من دون أي تشاورٍ أو تفاهمٍ مع إسرائيل، إضافةً إلى التهميش القديم المتجدد لها في الملف الإيراني.

كل ذلك يُنظر إليه في إسرائيل بقلقٍ ورعب مبررٍ وفق معادلةٍ منطقية تقول إن ما حدث من مؤشراتٍ لا يوجد ما يمنع من أن يحدث مثلها بشأن القضية الفلسطينية، وبتأثيرٍ من الموقف العالمي المتنامي حول قيام الدولة الفلسطينية.

كانت حرب الجبهات السبع، التي هدأت في أماكن وتصاعدت في بؤرتها الأساسية غزة، أظهرت بالفعل موقفاً أميركياً منحازاً لإسرائيل في كل فصولها، خصوصاً في الفصل الأخير منها الذي بدأ مع قدوم الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض، غير أن المخاوف الإسرائيلية ليست بشأن غزة والحرب عليها، ولا حتى بشأن إطلاق يدها في سوريا ولبنان، حيث الجهد العسكري لإسرائيل لم يتوقف على تلك الجبهة، بل هي مخاوف ما بعد ذلك، وهي حقيقية في اتجاهين.

الأول... الوضع الداخلي في إسرائيل، المرشح للتفجر في اليوم التالي بعد حسم الحرب على غزة بتوقفها.

والثاني... تفرغ العالم لحل القضية الفلسطينية من جذورها، بما لا يضمن عدم تغير الموقف الأميركي، بفعل الإجماع الدولي حول حتمية إقامة الدولة الفلسطينية.

دائماً يجدر تذكّر تصريح وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن، الذي أدلى به في الأيام الأولى للاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، حيث قال مخاطباً صنّاع القرار في إسرائيل: «إنكم ستكسبون تكتيكياً من الاجتياح، إلا أنكم ستخسرون استراتيجياً».

انتقال الفلسطينيين وقضيتهم من المكان الذي تتفوق فيه إسرائيل عليهم وهو الحرب العسكرية، إلى المكان الذي يتفوق فيه العالم على إسرائيل في المجال السياسي، يبدو هو ما عناه أوستن، وهو ما ينطوي عليه فعلاً مؤتمر نيويورك وتفاعلاته.

إن المغزى الاستراتيجي للمؤتمر لا بد أن يواجه بعملٍ إسرائيليٍ مضاد، وهنا ينبغي أن يتجه الجهد إلى الرئيس ترمب الذي يجسد مؤتمر نيويورك بالنسبة إليه فرصةً لتحقيق وعده بإنهاء الحروب في المنطقة، وهذا لن يتم بصورة ميكانيكية بديهية، بل بجهدٍ مباشرٍ ومواظب مع الرئيس ترمب لترجيح رؤيته لمؤتمر نيويورك على أنه فرصة تستحق أن تُستثمر.