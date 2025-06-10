أحمد الشمراني



• لا يضيرنا أن يغضبهم فرح الأهلي، فهذا يسعدنا، لكن ما يضيرنا هو أن لا نرى ميسي في الأهلي، كهدية مثالية لبطل أنجز للوطن.

• لا يهمنا صراخهم غضباً على ما يفعله الأهلاويون على امتداد الوطن من أفراح نخبوية أعطتهم الحق في أن يقولوا «حب الأهلي.. حبه زاد»، بقدر ما يهمنا التوقيع مع ميسي تكريماً لهذه الأمة الخضراء.

• من الواجب يا شركة الأهلي عليكم أن تتباهوا بمنجزنا الوطني والذي منحكم صك نجاح أمام شركائكم في الصندوق، وعلى هامش هذه المباهاة ينبغي أن يكون ميسي خياركم الأول في هذا الصيف؛ تثميناً لدور جمهور مثّل حجر أساس في نجاحكم.

• ما نراه اليوم مع الهلال يجب أن نراه في الأهلي إذا أردتم إرساء قاعدة لممثل الوطن، عليكم حق، وخطابي هنا لشركة الأهلي الممثل الشرعي للنادي وجمهوره، فهم من ينبغي أن يضغطوا في هذا الاتجاه.

• الأهلي الأقل «صرفاً عليه» والأكبر إنجازاً، وعليه ينبغي أن يتنبه الكل من أصحاب القرار في الأهلي إلى هذه النقطة المهمة جداً.

• يسألني سائل: لماذا لا يكون في الأهلي إدارة غير ربحية لها رأي مع الشركة كما الهلال؟ فقلت: هذا ما يجب أن يكون في المرحلة القادمة، فمسألة أن تأتي من أجل الضوء فهذه تجربة لا نريد لها أن تتكرر في الأهلي.

• فالأهلي يريد رئيساً بمعنى الكلمة يعمل في منأى عن الإعلام الذي حرق كثيراً، ولن أزيد.

• أخيراً.. كن صديقاً للجميع، ألق التحية وابتسم، ولا تدع في قلبك حقداً على أحد، وتذكر: ‏الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل.