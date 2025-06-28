أحمد الشمراني



لم أتوقف كثيراً أمام إقالة لي كونجرتون، لأن مثل هذا القرار (أقل من عادي) عند شركة تعرف ماذا لها وما عليها، ولم أُشغل نفسي مثل ما فعل (كثر) بقرار صغير جداً أمام طموحات وتحديات أكبر تنتظر الأهلي الموسم القادم، يأتي في مقدمتها ضرورة التعاقد مع ميسي الذي أراه قريباً من الأهلي أكثر من أي وقت مضى.

وعندما أقول قريباً فنحن في عصر لم يعد فيه (مستحيلات) في ظل رؤية شعارها (المستحيل ليس سعودياً)...

رون ولي إن رحلا أو بقيا هذا لا يشكل لي أي أهمية قياساً بأهمية النجم العالمي.

كنت من أوائل من انتقدهما والإرث قدمته في أعقاب القرار نصاً وصوتاً وصورة لمن ظنوا أنهم (جاؤوا برأس كليب).

يايسله أو ماتياس كما أحب أن أكتبه، لم أعترض على قدراته الفنيه لكن اعترضت على (خروجه من الملعب) وتحول إلى ورقة (كتب فيها ما يشوه) العمل في النادي من خلال تصرفات تحسب عليه وكان آخرها تصريحات من خلال وكيل أعماله، وعطفاً على كل ذلك لا يمكن أن نصغر الأهلي أمام ماتياس أوغيره فندعوه أن يفكر ملياً، أن كثر الكلام وغزارة التسريبات تخدم أجندة قد يكون لا علاقة له بها.

الأهلي حقق كأس النخبة الآسيوية ولا يمكن نكران دورك، كما يجب ألا تنكر دور الآخرين.

انتبه يا كبير مدربي آسيا أنت وأنا بل كلنا تحت مظلة الأهلي ونلتقي فيه ويجب أن نتفق عليه ولهذا لا يشغلك حملة المباخر لك عن عملك الذي هو ورقة نجاحك، أما غيرها فلا يشغلك عن (الأهم) فهل فهمت؟

جمهور الأهلي الذي يقيّم عملك ويتفاعل معه في المدرجات وليس شوية مغردين تأثيرهم لا يتجاوز المكان الذي التقيت بهم فيه.

ثق أن أي هزة تحدث لك سينفضّون من حولك ويتركونك تواجه (مصيرك) لوحدك.

فكر يا كوتش في النجاح ولا تعط أعداء النجاح فرصة للمقامرة بك..

أخيراً يقول إسحاق عظيموف: في كل الأحوال إياك والاعتقاد بأنك لست جيداً بما فيه الكفاية، سيعاملك الناس بالقدر الذي ترى فيه نفسك.