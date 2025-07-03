لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال ما يقدمه زعيم آسيا في مونديال الأندية القائم حاليا في أمريكا، على الرغم من الظروف القهرية التي يمر بها في الوقت الحالي وسط غياب الصفقات الجديدة، وإصابة بعض اللاعبين المؤثرين يتقدمهم رأس الحربة الصربي المرعب ميتروفيتش، وبما لا يدع مجالا للشك فإن الزعيم أثبت ويثبت في كل مرة أنه خير من يمثل الكرة السعودية والعربية والآسيوية في المحافل الدولية العالمية.

وبالعودة إلى ما قدمه الزعيم في المونديال حتى الآن، فلا شك أن الكتيبة الزرقاء تواجدت بقوة أمام الريال لدرجة أن الفريق الإسباني المصنف الأول على العالم لم يتمكن من بناء هجمة في الشوط الأول، ولو تواجد ميتروفيتش في هذا المباراة لتغيرت نتيجة المباراة، وفي المباراة الثانية أمام سالزبورج النمساوي، كان الزعيم الأقرب للفوز، وقد يكون التعادل السلبي مخيبا في هذا اللقاء، وفيما يخص مباراة الجمعة أمام باتشوكا المكسيكي، وحاجة الهلال إلى الفوز فإن الثقة كبيرة في اللاعبين وقدرتهم على تمثيل الكرة السعودية والعربية في دور الدور ثمن الـ16، في حال تمكنوا من الفوز على الفريق المكسيكي.

هل يجدي ميسي نفعاً؟

شغلت وسائل الإعلام السعودية والعالمية نفسها وخلال الفترة الماضية بمفاوضات الزعيم مع الأسطورة الأرجنتينية لونيل ميسي، ولا شك أن تواجد ميسي في الدوري السعودي إضافة كبيرة على جميع المستويات، فاللاعب لا يزال ورغم ابتعاده إلى الدوري الأمريكي يحتفظ بقدر كبير من توهجه وقدراته الفنية العالية، كذلك فإن ميسي لا يزال في صدارة النجوم القادرين على جذب الجماهير باختلاف انتماءاتهم، لكن الأهم مما سبق، والسؤال الذي يطرح نفسه، هل سيكون ميسي إضافة حقيقية على مستوى دعم الهلال للصعود لمنصات التتويج؟، وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من تقييم تجربة تتشابه كثيرا مع ميسي، وهنا أقصد تجربة الأسطورة كريستيانو رونالدو مع النصر، والتي كانت ناجحة على جميع المستويات باستثناء تحقيق البطولات، إجمالا في هذا الشأن لم يعد رونالدو وأيضا ميسي قادرين على لعب الدور الذي تعودوا عليه مع الريال وبرشلونة في حصد البطولات، وبات تواجد الثنائي في أي فريق مجرد ذكريات من الزمن الجميل.

يستاهل الكويت

اكتسح فريق الكويت جوائز الأفضل في الموسم المنقضي على مستوى كرة القدم بعد أن حقق كل ألقاب الموسم، وهو ما يترجم العمل الجبار داخل قلعة العميد ليس فقط في مجال كرة القدم بل في جميع الألعاب بقيادة وتوجيه رئيس مجلس الإدارة خالد علي الغانم، وما يثلج الصدر خلال حفل توزيع جوائز الموسم، هو حرص الاتحاد الكويتي لكرة القدم والشركة الراعية على تكريم الناشئين والشباب من المبدعين خلال الموسم، وكان لافتا هذا التفوق القدساوي في قطاع الناشئين وهو ما يحسب لمدير قطاع الناشئين رفاعي الديحاني، وأيضا التفوق في كاظمة على مستوى فريق الشباب والحارس الواعد حسين كنكوني نجل الحارس الدولي السابق شهاب كنكوني.