حمد الحمد

المتلازمة هي داء أو تصرف نفسي أو اجتماعي، وأعترف أن العديد من أفراد مجتمعنا مصابون به وهم لا يعلمون.

حيث إننا منذ الصغر نسمع عن مَثَل (مع الخيل يا شقرا)، وأغلبنا قد لا يعرف حكاية المثل، وبالبحث علمت أن فلاحاً لديه خيول وكذلك بقرة اسمها شقرا، لهذا عندما تخرج الخيول الأصيلة للمرعى تسرع البقرة للخروج مع الخيول ولا تعرف لماذا!

هذه حكاية المثل، وفي مجتمعنا الكثيرون مصابون بمتلازمة (مع الخيل يا شقرا)! فتجد أحدهم يقول إن أميركا هي من أوعزت لصدام بغزو الكويت وهي من أخرجته، وإن أحداث 11 سبتمبر وضرب أبراج أميركا مدبر من جهة ما ويذكرها، وإن الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران هي مسرحية مدبرة نهايتها... وعندما تسأل أحدهم هل لديك مصادر رسمية أو مرجع مكتوب يؤكد لما تقول... يسكت. لكن الأكثرية يشعرون براحة عندما يجدون أن كل شي مؤامرة أو مدبر.

من يفكر بهذا الأسلوب، وأن كل ما يحدث هو مؤامرة، إنما يضع رأسه في راحة، وفق ما قرأت أن تفكير هذه الفئة -وهي أكثرية للأسف- إنما يعود لتفكير الإنسان الأول، أو سكان الغابات وهو تفكير بدائي، في الجماعات البدائية في الغابات عندما يمرض شخص له أهمية في مجتمعهم، يقول أحدهم إن فلاناً من القوم في القبيلة الأخرى هو المتسبب لهذا يتبعه الآخرون، وهنا يشنون حرباً على جيرانهم لكونهم اتبعوا قولاً لا أساس له.

لهذا، متلازمة (مع الخيل يا شقرا) منتشرة في مجتمعنا، رغم أن التعليم يفترض أنه جعلنا أكثر نضجاً في التفكير. لهذا، عندما يقول شخص ما قولاً تجد الجميع يتبعونه، وإذا كان صاحب ديوان له فكر معين فكل رواد الديوان يتبعونه بلا تفكير...

ولو قال أحدهم غير ما يردده المجموع، فيصبح في خانة (الشاذ) في القول، لهذا إما أن تلتزم الصمت، أو أن تتبع (المجموع) حتى لو أنك غير مقتنع.