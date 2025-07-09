أحمد الشمراني



• في سياق نص كتب ذات عام حكايات وعبر وأشياء أخرى عدت لها فقلت في حوار مع الذات ما أجمل العبارات، وما أروع الأفكار.

• نصوص مفككة هذه الأيام فيها من الضحالة ما جعلني أسأل صديقي عن حال نصوص أمس وخربشات اليوم، فقال ضاحكاً: (السوق اختلف)، والسلعة الجميلة لا طلب عليها إلا من ناس تحب حفظها خوفاً من أن يشوهها جاهل.

• ميسي اليوم بات من أولويات عشاق الأهلي ولا يبحثون عن غيره وهم محقون في المطالبة بهذا الأسطورة الذي أرى فيه من ملامح الأهلي.

• الأهلي هو ممثلنا في البطولات الخارجية، وينبغي أن يعزز ويدعم ولا يضع على قدم المساواة مع البقية الباقية.

• نعم يجب أن يميز؛ لأنه يستحق ذلك، كيف لا وهو بطل النخبة الآسيوية، هذه البطولة التي تغنى بها كل الوطن.

• «ليكيب الفرنسية»: الأهلي السعودي يفاوض الأسطورة الأرجنتينية ميسي.

• خبر أفرحنا، لكن ما إن نشر إلا وضاقت المساحات الإعلامية على أهلها ولا أدري ماذا يحصل لهم لو تم الإعلان الرسمي؟.

• عموماً نتمنى أن يتم تكثيف المفاوضات، فالأهلي يستاهل ميسي كما استاهل النصر رونالدو والاتحاد بن زيما والهلال نيمار، أليس كذلك يا رئيس الأهلي.

(2)

• في هذا العالم المفتوح على كل الأبواب أقصد عالم وسائل التواصل الاجتماعي بات الكل يتحدث عن ارتفاع معدل الشتامين في وقت أرى فيه أن الحديث عنهم يمنحهم الكثير من النشوة ابتهاجاً بما حققوه من إنجاز إذا سلمنا أن الشتيمة سلعتهم الوحيدة في زمن ارتفع فيه معدل الوعي.. هم طيبون لكنهم جهلة.

‏#(حاربوهم بالتجاهل)..

ومضة:

• سعادة الآخرين لا تعني عدم وجود مشاكل عندهم.. ولكنها تعني قدرتهم على التعامل معها.