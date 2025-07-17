بداية، كلمة واحدة موجهة إلى السلطات السورية: ليتكِ ما أعطيتِ الأوامر باقتحام محافظة السويداء اعتمادا على الاتصالات المتقدمة الجارية بينك وبين إسرائيل. فما بلغته اتصالاتك من تطور على أكثر من صعيد، ولا سيما في الجانب الأمني، ليس كافيا للتموضع عند الحدود مع إسرائيل توازيا مع توجيه حملة عسكرية حصلت فيها تجاوزات وارتكابات باعتراف الرئيس أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي توم برّاك الذي خرج اليوم ببيان يشير إلى التجاوزات ويطلب من الفريقين، الحكومة والفصائل الدرزية في سوريا، وقف النار والمحاسبة فورا والتراجع، والبدء بمفاوضات سياسية عاجلة لتفكيك اللغم الذي مشت عليه كل من الحكومة والفصائل في ...